U KRUŠEVCU PRONAĐENO I ZAPLENJENO ORUŽJE, OSUMNJIČENI UHAPŠEN

ByGoran Nikolić

feb 13, 2026

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su D. M. (1973) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je pretresom kuće koju koristi osumnjičeni, u okolini Kruševca, pronašla ručnu bombu, kao i lovačku pušku za koju ne poseduje odobrenje.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Saopštenje i fotografije: Policijska uprava Kruševac

