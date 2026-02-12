SAOBRAĆAJNA POLICIJA ĆE DO 22. FEBRUARA SPROVODITI POJAČANU KONTROLU SAOBRAĆAJA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, od 13. do 22. februara ove godine sprovodiće akciju pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Srbije u cilјu očuvanja bezbednosti saobraćaja tokom predstojećih praznika.

Imajući u vidu da se u navedenom periodu očekuje povećan intenzitet saobraćaja, posebno na putnim pravcima ka zimskim turističkim centrima u zemlјi i inostranstvu, kao i dodatne gužve usled školskog raspusta, saobraćajna policija će preduzimati pojačane mere u cilјu sprečavanja saobraćajnih nezgoda i povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Akcenat kontrole biće usmeren na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koji najviše doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama, kao što su prekoračenje dozvolјene brzine kretanja, nepropisno preticanje, upravlјanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i nepropisno prevoženje dece u vozilu.

Podsećamo da se do nedelјe, 15. februara, širom Evrope sprovodi i međunarodna akcija pojačane kontrole teretnih vozila i autobusa. Tokom prva tri dana ove akcije, pripadnici saobraćajne policije na putevima u Srbiji otkrili su 4.201 prekršaj vozača teretnih vozila i 158 prekršaja vozača autobusa.

Uprava saobraćajne policije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bi sačuvali svoje i tuđe živote.