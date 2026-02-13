DAN DRŽAVNOSTI REPUBLIKE SRBIJE, 15. FEBRUAR, PRAZNUJEMO U NEDELJU. NERADNI DANI PONEDELJAK I UTORAK

Dan državnosti Srbije ove godine pada u nedelju, 15. februara, pa su neradni dani ponedeljak, 16. i utorak, 17. februar.

Đaci u Srbiji imaju mini raspust povodom 15. i 16. februara, kada su su Srbiji neradni dani povodom državnog praznika Dana državnosti Srbije (Sretenje). Tako će đaci iz Centralne Srbije biti od 16. (ponedeljak) do 20. februara (petak) biti na sretenjskom raspustu. Tačnije, na raspustu će biti već nakon nastave u petak (13. februara), pa sve do 23. februara (ponedeljak) kada se vraćaju u školske klupe, što je ukupno 9 dana raspusta.

*****

Povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, ponedeljak, 16. februar i utorak, 17. februar 2026. godine, biće neradni dani za blagajne u Brijanovoj br. 12, Jastrebačkoj 13, kao i ulici Kralja Aleksandra ujedinitelja br. 24. Od srede, 18. februara, blagajne će raditi po ustaljenom redu, od 7 do 18 časova. Pored dežurnih radnika proizvodnje i održavanja, pozivni centar i dispečeri će takođe biti dostupni i tokom prazničnih dana za sve naše korisnike u periodu od 7 do 22 časa, a brojevi telefona su: 0800/035-037; 037/447-791 i 037/443-258.

*****

Obaveštavaju se korisnici da, povodom Dana državnosti Republike Srbije, JKP „Vodovod-Kruševac“ neće raditi 15. (nedelja), 16. (ponedeljak) i 17. (utorak) februara 2026. godine. Za vreme praznika organizovana su dvadesetčetvoročasovna dežurstva, a eventualne promene na kanalizacionim i vodovodnim instalacijama građani mogu prijaviti na brojeve telefona 037/ 415 – 301 i 0800/303 – 037.

*****

Neradni dani Pošte Srbije u Rasinskom okrugu su 16. i 17. februar 2026. godine. Izuzetak je Glavna pošta u Nemanjinoj 2 u Kruševcu koja će dežurati u utorak, 17. februara 2026. godine, od 8 do 15 sati.

*****

“Jugoprevoz” a.d. Kruševac obaveštava putnike da će se za vreme državnog praznika saobraćaj odvijati po sledećem redu vožnje:

gradski i prigradski saobraćaj: 16. i 17. februar 2026. godine – nedeljni red vožnje.

*****

Nakon neradnih dana i kratkog mini-odmora tokom novogodišnjih i božićnih praznika, građane Srbije već tokom ovog meseca očekuje novi predah, jer se obeležava Dan državnosti Sretenje, koji donosi nekoliko uzastopnih neradnih dana. Dan državnosti Srbije ove godine pada u nedelju, 15. februara, ali su neradni i ponedeljak 16. i utorak 17. februar. Naime, praznik se „prenosi“ sa nedelje na utorak. Zbog toga će mnogi zaposleni iskoristiti priliku da spoje vikend sa praznicima, pa će u zbiru imati čak četiri slobodna dana, što otvara prostor za kraći odmor ili putovanja.