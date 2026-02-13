Jefimija TV, Kruševac

DEŽURNE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA KRUŠEVAC TOKOM PRAZNIKA

ByGoran Nikolić

feb 13, 2026

Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu radiće 14. i 15. februara od 8 do 18 sati, a 16. i 17. februara od 7 do 20 časova.

Ambulanta u Dijagnostičkom centru radiće 14. i 15. februara od 8 do 18 sati, a 16. i 17. februara od 7 do 20 časova.

Ambulante u Konjuhu i Velikim Kupcima u subotu, 14. februara rade od 7 do 13 časova. U nedelju ambulante neće raditi. U ponedeljak, 16. i utorak 17. februara ambulante rade od 7 do 13 sati.

Ambulanta Veliki Šiljegovac radiće 14. i 15. januara od 7 do 13.30 sati, a 16. i 17. februara od 7 do 20 časova.

