DEŽURNE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA KRUŠEVAC TOKOM PRAZNIKA

Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu radiće 14. i 15. februara od 8 do 18 sati, a 16. i 17. februara od 7 do 20 časova.

Ambulanta u Dijagnostičkom centru radiće 14. i 15. februara od 8 do 18 sati, a 16. i 17. februara od 7 do 20 časova.

Ambulante u Konjuhu i Velikim Kupcima u subotu, 14. februara rade od 7 do 13 časova. U nedelju ambulante neće raditi. U ponedeljak, 16. i utorak 17. februara ambulante rade od 7 do 13 sati.

Ambulanta Veliki Šiljegovac radiće 14. i 15. januara od 7 do 13.30 sati, a 16. i 17. februara od 7 do 20 časova.