U KRUŠEVCU ODRŽANA FINALNA KONFERENCIJA PROJEKTA „ŽENE ZA RAVNOPRAVNOST“

U okviru realizacije projekta „Žene za ravnopravnost“, koji je realizizovao Grad Kruševac, uz podršku Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za rodnu ravnopravnost, sprovedeno je više različitih aktivnosti. Tokom decembra 2025. realizovano je pet info-sesija u pet seoskih mesnih zajednica na teritoriji grada.

U januaru su realizovane četiri preduzetničke obuke u prostorijama mesnih zajednica Pepeljevac, Veliki Kupci, Bela Voda i Veliki Šiljegovac. Obuke su realizovali sertifikovani treneri Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga, a polaznice su stekle znanja o mogućnostima pokretanja posla, izradi biznis plana, kao i o dostupnim subvencijama i podsticajnim merama, što će im omogućiti da apliciraju za finansijska sredstva. Ministarka bez porfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti prisustvovala je završnoj konferenciji projekta, koja je danas održana u Gradskoj upravi Kruševac. Ona je istakla da je Kruševac jedan od primera dobre prakse, kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, prvesnstveno uzimajući u obzir broj žena koje se nalaze na rukovodećim pozicijama u lokalnoj samoupravi i ostvarenim rezulatima.

U okviru projekta, a u cilju unapređenja digitalne pismenosti zaposlenih u mesnim zajednicama, u prostorijama Gradske uprave realizovane su tri obuke namenjene sekretarkama mesnih zajednica. Obuke su bile posvećene unapređenju digitalnih veština, korišćenju novih internet platformi i aplikacija, sa posebnim akcentom na portal eUprava, u cilju bolje komunikacije sa građanima i unapređenja kvaliteta usluga.