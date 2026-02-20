KRUŠEVAČKI MUZIČKI TANDEM ĐURĐICA I ALEKSA PREDSTAVIĆE SE PESMOM „MOMA MALA“ NA „PESMI ZA EVROVIZIJU 2026“

Kruševački tandem, Đurđica Gojković i Aleksa Petrović, predstaviće se pesmom „Moma mala“ na festivalu „Pesma za Evroviziju 2026“. Nastupaju u prvoj polufinalnoj večeri, 24. februara, dok će se finale održati 28. februara, a pobednik ide na Evroviziju u Beču. Podršku i pomoć pružio je grad Kruševac. Prijem za mlade umetnike organizovala je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

Kruševljanka Đurđica Gojković je jedna od novih imena koje će svoje vatreno krštenje imati upravo na PZE26. O pesmi “Moma mala” i njenom nastanku ispričao je i Aleksa Petrović kao jedan od autora. Pesma je nastala ranije ali su čekali pravi trenutak za njenu prezentaciju koja će se dogoditi baš na festivalu Pesma za Evroviziju.

Festival će ove godine biti održan u dva polufinala, 24. i 26. februara, kada će se predstaviti po 12 kompozicija, dok će sedam najboljih iz svakog polufinala izboriti mesto u finalu. Pesma „Moma mala“ kruševačkog tandema je pod rednim brojem 12 na prvoj polufinalnoj večeri u utorak, 24. februara.