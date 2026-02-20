Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

KRUŠEVAČKI MUZIČKI TANDEM ĐURĐICA I ALEKSA PREDSTAVIĆE SE PESMOM „MOMA MALA“ NA „PESMI ZA EVROVIZIJU 2026“

ByGoran Nikolić

feb 20, 2026

Kruševački tandem, Đurđica Gojković i Aleksa Petrović, predstaviće se pesmom „Moma mala“ na festivalu „Pesma za Evroviziju 2026“. Nastupaju u prvoj polufinalnoj večeri, 24. februara, dok će se finale održati 28. februara, a pobednik ide na Evroviziju u Beču. Podršku i pomoć pružio je grad Kruševac. Prijem za mlade umetnike organizovala je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

Kruševljanka Đurđica Gojković je jedna od novih imena koje će svoje vatreno krštenje imati upravo na PZE26. O pesmi “Moma mala” i njenom nastanku ispričao je i Aleksa Petrović kao jedan od autora. Pesma je nastala ranije  ali su čekali pravi trenutak za njenu prezentaciju koja će se dogoditi baš na festivalu Pesma za Evroviziju.

Festival će ove godine biti održan u dva polufinala, 24. i 26. februara, kada će se predstaviti po 12 kompozicija, dok će sedam najboljih iz svakog polufinala izboriti mesto u finalu. Pesma „Moma mala“ kruševačkog tandema je pod rednim brojem 12 na prvoj polufinalnoj večeri u utorak, 24. februara.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

PREDSTAVNICI LOKALNE SAMOUPRAVE POSETILI MESNU ZAJEDNICU KAONIK

feb 20, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

U KRUŠEVCU ODRŽANA FINALNA KONFERENCIJA PROJEKTA „ŽENE ZA RAVNOPRAVNOST“

feb 20, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

VANREDNA KONFERENCIJA ZA MEDIJE GRADONAČELNIKA KRUŠEVCA IVANA MANOJLOVIĆA

feb 19, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

PREDSTAVNICI LOKALNE SAMOUPRAVE POSETILI MESNU ZAJEDNICU KAONIK

20.02.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

U KRUŠEVCU ODRŽANA FINALNA KONFERENCIJA PROJEKTA „ŽENE ZA RAVNOPRAVNOST“

20.02.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

KRUŠEVAČKI MUZIČKI TANDEM ĐURĐICA I ALEKSA PREDSTAVIĆE SE PESMOM „MOMA MALA“ NA „PESMI ZA EVROVIZIJU 2026“

20.02.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

VANREDNA KONFERENCIJA ZA MEDIJE GRADONAČELNIKA KRUŠEVCA IVANA MANOJLOVIĆA

19.02.2026. Goran Nikolić