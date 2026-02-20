Jefimija TV, Kruševac

PREDSTAVNICI LOKALNE SAMOUPRAVE POSETILI MESNU ZAJEDNICU KAONIK

ByGoran Nikolić

feb 20, 2026

U nastavku obilaska mesnih zajednica na teritoriji Grada Kruševca, predstavnici lokalne samouprave posetili su danas mesnu zajednicu Kaonik.

Na sastanku sa rukovodstvom grada predstavnici mesne zajednice Kaonik izneli su planove i prioritete rada za ovu godinu. U prethodnom periodu, u cilju ravnomernog razvoja sela i grada, realizovani su projekti koji su od velikog značaja za građane, za bolji i kvalitetniji život i rad u njihovim sredinama. Sa tom praksom nastavlja se i ove godine, a po planu i programu mesnih zajednica.

Gradsko rukovodstvo od decembra prošle godine intezivno obilazi sve mesne zajednice na teritoriji Kruševca i u neposrednom razgovoru sa meštanima rešava probleme i zahteve, a shodno prioritetima i mogućnostima. U dosadašnjim razgovorima meštani su uglavnom isticali putnu infrastrukturu kao prioritet.

By Goran Nikolić

