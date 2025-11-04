TROJE DECE OBORENO NA PEŠAČKOM PRELAZU U KOSOVSKOJ ULICI U KRUŠEVCU, VOZAČ UHAPŠEN

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, uhapsili su S. P. (42) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je danas oko 7.40 časova u Kosovskoj ulici u Kruševcu, automobilom marke audi oborio troje maloletnih pešaka na pešačkom prelazu.

Povređenima je ukazana medicinska pomoć u Opštoj bolnici. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.