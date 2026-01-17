TRADICIONALNO NADMETANJE ZA ČASNI BOGOJAVLJENSKI KRST U ŠAVRANU I BELOJ VODI

Na Bogojavljenje, dugi niz godina u Rasinskom okrugu tradicionalno se održavaju manifestacije Viteško nadmetanje za Časni bogojavljenski krst.

U ponedeljak, 19. januara ove duhovne manifestacije će se održati u Beloj Vodi i u Šavranu. Manifestacije se održavaju pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, uz blagoslov episkopa kruševačkog Gospodina Davida.

Manifestacija se u Beloj vodi održava po 25. put i do sada je za Časni bogojavljenski krst plivao veliki broj prijavljenih, što manifestaciju svrstava u najmasovniju u Srbiji, posle Beograda.

U Šavranu se ova manifestacija na Bogojavljenje održava četrnaestu godinu za redom, a za nju se iz godine u godinu prijavljuje sve veći broj plivača.