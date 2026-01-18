PUTEVI SRBIJE: NEOPHODAN OPREZ U VOŽNJI ZBOG LEDENIH DANA I MAGLE

Javno preduzeće Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se, prema najavama Hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju ledeni dani sa temperaturama ispod 0 ℃. Na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije se očekuju niska oblačnost i magla.

Apelujemo na vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i lanaca u brdovitim i planinskim terenima, striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju i brzinu kretanja prilogode uslovima na putu!

Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.

Detaljne informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu, možete naći na internet prezentaciji ,,Putevi Srbije“ na linku https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima