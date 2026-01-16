INFRASTRUKTURNI PLANOVI U 2026. GODINI BILI SU TEMA SASTANAKA U BIVOLJU I DEDINI

Realizacija infrastrukturnih projekata, u skladu sa prioritetima bila je tema sastanka gradonačelnika i članova Mesnih zajednica Bivolje i Dedina.

Kako su istakli iz Mesne zajednice Bivolje u 2026. godini očekuje se završetak radova u nekoliko ulica u ovom naselju, kao i uređenje kupališta na Rasini.

Prioritete za ovu godinu izneli su i članovi Mesne zajednice Dedina.

Gradonačelnik sa saradnicima nastaviće da obilazi Mesne zajednice, kako bi se direktnom razgovoru sa građanima potvrdili prioritetni projekti za ovu godinu.