TOKOM SEDMODNEVNE AKCIJE POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA OTKRIVENO 2.707 PREKRŠAJA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, kontrolisali su više od 8.750 vozača dvotočkaša i otkrili 2.707 prekršaja koje su učinili ovi vozači tokom sedmodnevne akcije pojačane kontrole koja je od 1. do 7. juna realizovana u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija).

Najviše sankcionisanih vozača dvotočkaša bili su biciklisti, ukupno 1.147, dok su vozači motocikala učinili 689, vozači mopeda 566, a vozači lakih električnih vozila 302 prekršaja.

Zbog nekorišćenja zaštitne kacige sankcionisano je 500 vozača dvotočkaša, a 201 vozač isključen je iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od kojih su 148 bili biciklisti.

Takođe, saobraćajna policija isključila je iz saobraćaja 137 vozača jer su zatečeni da upravljaju motociklom ili mopedom bez vozačke dozvole odgovarajuće kategorije, dok je iz saobraćaja isključeno i 129 motocikala, odnosno mopeda koji nisu bili registrovani.

Imajući u vidu da se u narednom periodu očekuje intenzivno učešće dvotočkaša u saobraćaju, pripadnici saobraćajne policije nastaviće sa merama pojačane kontrole vozača dvotočkaša kako bi se sačuvala njihova bezbednost, kao i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju.