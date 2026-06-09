JКP „GRADSKA TOPLANA“ КRUŠEVAC TRENUTNO IZVODI RADOVE NA TOPLOVODNOM SISTEMU U JAKŠIĆEVOJ ULICI

U okviru redovnih aktivnosti na modernizaciji i unapređenju distributivne mreže, ekipe JКP „Gradska toplana“ Кruševac trenutno izvode radove na toplovodnom sistemu u Jakšićevoj ulici.

Cilj radova koje JKP „Gradska toplana“ izvodi u Jakšićevoj ulici je povećanje pouzdanosti rada sistema, smanjenje mogućnosti nastanka kvarova kao i obezbeđivanje još kvalitetnijeg i sigurnijeg snabdevanja korisnika toplotnom energijom.

Ekipe JКP „Gradska toplana“ svakodnevno su angažovane na terenu kako bi svi planirani radovi bili realizovani u predviđenim rokovima.

Od kraja grejne sezone do sada, odrađeni su radovi na lokacijama koje su u zimskoj sezoni predstavljali problem u distribuciji toplotne energije, odnosno gde su uočeni česti kvarovi na mreži.

Svi ovi radovi predstavljaju deo kontinuiranih ulaganja u održavanje i modernizaciju toplovodne mreže na teritoriji grada Kruševca.