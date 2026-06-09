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Društvo Vesti

MEĐUNARODNI SAJAM VINA U ALEKSANDROVCU NAREDNE SUBOTE, 20. JUNA

ByGoran Nikolić

jun 9, 2026

Aleksandrovac je pripremio brojne kulturno-zabavne sadržaje za sve generacije.Već sledećeg vikenda, 20. juna biće organozovan Sajam vina koji će okupiti brojne izlagače iz Srbije i inostranstva.

Međunarodni Sajam vina u Aleksandrovcu je privredno-turistička manifestacija gde se predstavljaju najbolji vinari iz Župe, a isto tako i domaćini kolegama iz zemlje i inostranstva. Ove godine biće održan 20. juna gde se očekuje oko 30 izlagača.

Pored jedinstvenog sajma u ovom delu Srbije, Aleksandrovac priprema brojne kulturno-zabavne sadržaje za sve generacije.

Program manifestacije u Aleksandrovcu  obuhvatiće i edukativne sadržaje prema potrebama vinogradara i vinara ovog kraja. Inače, na teritoriji Aleksandrovca ima oko 70 registrovanih vinarija.

By Goran Nikolić

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