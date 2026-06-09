Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

POTPISAN JE SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU TURISTIČKI ORGANIZACIJA KRUŠEVCA I BEOGRADA

ByGoran Nikolić

jun 9, 2026

U zgradi Gradske uprave Kruševac potpisan je Sporazum o saradnji između Turističke organizacije Kruševac i Turističke organizacije Beograd, koji predstavlja temelj za intenzivniju zajedničku promociju, razmenu dobre prakse i kreiranje objedinjenih turističkih paketa, koji će privući veći broj domaćih i stranih posetilaca u oba grada.

Ova saradnja omogućiće Beogradu da svojim brojnim inostranim gostima ponudi atraktivne izlete u unutrašnjost Srbije, posebno Kruševac, koji zauzima značajno mesto na turističkoj mapi Srbije.

Potpisivanju sporazuma o saradnji između turističkih organizacija Kruševca i Beograda prisustvovao je i gradonačelnik Ivan Manojlović.

By Goran Nikolić

Related Post

Kultura Vesti

JEDINSTVENI KRISTALI TREPČE STIŽU U KRUŠEVAC

jun 9, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

POTPISAN UGOVOR IZMEĐU NARODNOG MUZEJA KRUŠEVAC I ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE IZ KRALJEVA

jun 9, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI OBIŠLA MLADE KRUŠEVAČKE PREDUZETNIKE, KOJI SU UZ POMOĆ NACIONALNE SLUŽBE POKRENULI SOPSTVENI BIZNIS

jun 9, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Kultura Vesti

JEDINSTVENI KRISTALI TREPČE STIŽU U KRUŠEVAC

09.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

POTPISAN UGOVOR IZMEĐU NARODNOG MUZEJA KRUŠEVAC I ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE IZ KRALJEVA

09.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI OBIŠLA MLADE KRUŠEVAČKE PREDUZETNIKE, KOJI SU UZ POMOĆ NACIONALNE SLUŽBE POKRENULI SOPSTVENI BIZNIS

09.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

POTPISAN JE SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU TURISTIČKI ORGANIZACIJA KRUŠEVCA I BEOGRADA

09.06.2026. Goran Nikolić