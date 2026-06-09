POTPISAN JE SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU TURISTIČKI ORGANIZACIJA KRUŠEVCA I BEOGRADA

U zgradi Gradske uprave Kruševac potpisan je Sporazum o saradnji između Turističke organizacije Kruševac i Turističke organizacije Beograd, koji predstavlja temelj za intenzivniju zajedničku promociju, razmenu dobre prakse i kreiranje objedinjenih turističkih paketa, koji će privući veći broj domaćih i stranih posetilaca u oba grada.

Ova saradnja omogućiće Beogradu da svojim brojnim inostranim gostima ponudi atraktivne izlete u unutrašnjost Srbije, posebno Kruševac, koji zauzima značajno mesto na turističkoj mapi Srbije.

Potpisivanju sporazuma o saradnji između turističkih organizacija Kruševca i Beograda prisustvovao je i gradonačelnik Ivan Manojlović.