ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI OBIŠLA MLADE KRUŠEVAČKE PREDUZETNIKE, KOJI SU UZ POMOĆ NACIONALNE SLUŽBE POKRENULI SOPSTVENI BIZNIS

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je mlade kruševačke preduzetnike, koji su uz subvenciju za samozapošljavanje Nacionalne službe, po programu Grancija za mlade, pokrenuli sopstveni biznis.

Mladi preduzetnici, koji su iskoristili subvenciju za samozapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje, u okviru programa Garancija za mlade, pokrenuli su biznise u oblastima uslužnih delatnosti.

Ministarka je naglasila važnost pružanja direktne podrške mladim ljudima do 30 godina, kako bi započeli sopstveni biznis u svom gradu i time doprineli lokalnoj ekonomiji.

Poseta mladim preduzetnicima potvrđuje opredeljenost resornog ministarstva da kroz udruženo delovanje države, lokalnih samouprava i fondova stvori siguran prostor za poslovni uspeh mladih u Srbiji.