Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI OBIŠLA MLADE KRUŠEVAČKE PREDUZETNIKE, KOJI SU UZ POMOĆ NACIONALNE SLUŽBE POKRENULI SOPSTVENI BIZNIS

ByGoran Nikolić

jun 9, 2026

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je mlade kruševačke preduzetnike, koji su uz subvenciju za samozapošljavanje Nacionalne službe, po programu Grancija za mlade, pokrenuli sopstveni biznis.

Mladi preduzetnici, koji su iskoristili subvenciju za samozapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje, u okviru programa Garancija za mlade, pokrenuli su biznise u oblastima uslužnih delatnosti.

Ministarka je naglasila važnost pružanja direktne podrške mladim ljudima do 30 godina, kako bi započeli sopstveni biznis u svom gradu i time doprineli lokalnoj ekonomiji.

Poseta mladim preduzetnicima potvrđuje opredeljenost resornog ministarstva da kroz udruženo delovanje države, lokalnih samouprava i fondova stvori siguran prostor za poslovni uspeh mladih u Srbiji.

By Goran Nikolić

Related Post

Kultura Vesti

JEDINSTVENI KRISTALI TREPČE STIŽU U KRUŠEVAC

jun 9, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

POTPISAN UGOVOR IZMEĐU NARODNOG MUZEJA KRUŠEVAC I ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE IZ KRALJEVA

jun 9, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

POTPISAN JE SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU TURISTIČKI ORGANIZACIJA KRUŠEVCA I BEOGRADA

jun 9, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Kultura Vesti

JEDINSTVENI KRISTALI TREPČE STIŽU U KRUŠEVAC

09.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

POTPISAN UGOVOR IZMEĐU NARODNOG MUZEJA KRUŠEVAC I ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE IZ KRALJEVA

09.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI OBIŠLA MLADE KRUŠEVAČKE PREDUZETNIKE, KOJI SU UZ POMOĆ NACIONALNE SLUŽBE POKRENULI SOPSTVENI BIZNIS

09.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

POTPISAN JE SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU TURISTIČKI ORGANIZACIJA KRUŠEVCA I BEOGRADA

09.06.2026. Goran Nikolić