TOKOM NEDELJE UGLAVNOM OBLAČNO. PRESTANAK PADAVINA I PORAST TEMPERATURE OD SREDE

U Srbiji u ponedeljak ujutru i pre podne u većini regiona niska oblačnost i magla, koja će mestimično smanjivati vidljivost ispod 200 m uz slab promenljiv vetar. U toku dana umereno do potpuno oblačno sa lokalnom pojavom slabe kiše. U brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg, a uz pad temperature, kiša će tokom dana najpre preći u sneg na području Timočke i Negotinske Krajine, a kasnije u toku noći i u nižim predelima ostalih regiona u Srbiji. Počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar – pre podne najpre u donjem Podunavlju, a od sredine dana i u ostatku košavskog područja. Vetar će na jugu Banata i u Braničevu imati udare olujne jačine. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 3 do 10 stepeni, kasnije posle podne i uveče u osetnijem padu. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuje se stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm, na planinama lokalno i više, dok će se u ostalim nižim predelima u toku noći između ponedeljka i utorka lokalno formirati manji snežni pokrivač. Upozorenje: Udari vetra > 24 m/s, verovatnoća 80%. Sneg, formiranje manjeg snežnog pokrivača, verovatnoća 80%, MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 80%.

U ponedeljak u Kruševcu oblačno sa slabom kišom. Temperatura od 4 do 7°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za ponedeljak: Osobama sa respiratornim obolјenjima se savetuje oprez usled očekivanih biometeoroloških prilika. Kod meteoropata su mogući promenlјivo raspoloženje i problemi sa snom.

U Srbiji u utorak jutro oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom uz manji snežni pokrivač. Pre podne postepen prestanak snega, a posle podne se, usled manjeg porasta temperature i uz promenljivu oblačnost, očekuje kratkotrajna kiša. Duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -2 do 3, a najviša od 4 do 9, u Timočkoj Krajini oko -1 stepen (ledeni dan). Upozorenje: Udari vetra > 24 m/s, verovatnoća 80%. Sneg, formiranje manjeg snežnog pokrivača, verovatnoća 80%

U utorak u Kruševcu takođe oblačno sa slabom kišom. Najniža temperatura 0, najviša dnevna 5°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za utorak: Relativno nepovolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima, kao i srčanim i psihičkim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica su očekivani kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

U Srbiji u sredu u Timočkoj Krajini, kao i po kotlinama zapadne i južne Srbije jutarnja magla i niska oblačnost. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz osetniji porast temperature. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 3, a najviša od 10 do 16, u Timočkoj Krajini i dalje hladno – do 2 stepena. Krajem dana i u toku noći prolazno naoblačenje, mestimično s kišom, na visokim planinama i sa snegom. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 80%. MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 60%.

U sredu u Kruševcu uglavnom oblačno, ali uz porast dnevne temperature. Najniža temperatura 1, najviša dnevna 14°C.

U Srbiji u četvrtak u Timočkoj Krajini, kao i po kotlinama zapadne i južne Srbije jutarnja magla i niska oblačnost. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša od 12 do 17, u Timočkoj Krajini i dalje hladno – do 4 stepena. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 60%. MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 60%.

U četvrtak u Kruševcu uglavnom oblačno, ali uz poneki sunčani interval. Najniža temperatura 7, najviša dnevna 15°C.

Prognoza vremena za period od 13. do 17. februara 2026. godine: Postepeni pad temperature uz česta naoblačenja s kišom, na planinama sa snegom. Nakon 15. februara uslova za sneg biće i u nižim predelima uglavnom centralne i južne Srbije. Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.