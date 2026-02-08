Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

TOKOM NEDELJE UGLAVNOM OBLAČNO. PRESTANAK PADAVINA I PORAST TEMPERATURE OD SREDE

ByGoran Nikolić

feb 8, 2026

U Srbiji u ponedeljak ujutru i pre podne u većini regiona niska oblačnost i magla, koja će mestimično smanjivati vidljivost ispod 200 m uz slab promenljiv vetar. U toku dana umereno do potpuno oblačno sa lokalnom pojavom slabe kiše. U brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg, a uz pad temperature, kiša će tokom dana najpre preći u sneg na području Timočke i Negotinske Krajine, a kasnije u toku noći i u nižim predelima ostalih regiona u Srbiji. Počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar – pre podne najpre u donjem Podunavlju, a od sredine dana i u ostatku košavskog područja. Vetar će na jugu Banata i u Braničevu imati udare olujne jačine. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 3 do 10 stepeni, kasnije posle podne i uveče u osetnijem padu. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuje se stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm, na planinama lokalno i više, dok će se u ostalim nižim predelima u toku noći između ponedeljka i utorka lokalno formirati manji snežni pokrivač. Upozorenje: Udari vetra > 24 m/s, verovatnoća 80%. Sneg, formiranje manjeg snežnog pokrivača, verovatnoća 80%, MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 80%.

U ponedeljak u Kruševcu oblačno sa slabom kišom. Temperatura od 4 do 7°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za ponedeljak: Osobama sa respiratornim obolјenjima se savetuje oprez usled očekivanih biometeoroloških prilika. Kod meteoropata su mogući promenlјivo raspoloženje i problemi sa snom.

U Srbiji u utorak jutro oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom uz manji snežni pokrivač. Pre podne postepen prestanak snega, a posle podne se, usled manjeg porasta temperature i uz promenljivu oblačnost, očekuje kratkotrajna kiša. Duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -2 do 3, a najviša od 4 do 9, u Timočkoj Krajini oko -1 stepen (ledeni dan). Upozorenje: Udari vetra > 24 m/s, verovatnoća 80%. Sneg, formiranje manjeg snežnog pokrivača, verovatnoća 80%

U utorak u Kruševcu takođe oblačno sa slabom kišom. Najniža temperatura 0, najviša dnevna 5°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za utorak: Relativno nepovolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima, kao i srčanim i psihičkim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica su očekivani kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

U Srbiji u sredu u Timočkoj Krajini, kao i po kotlinama zapadne i južne Srbije jutarnja magla i niska oblačnost. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz osetniji porast temperature. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 3, a najviša od 10 do 16, u Timočkoj Krajini i dalje hladno – do 2 stepena. Krajem dana i u toku noći prolazno naoblačenje, mestimično s kišom, na visokim planinama i sa snegom. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 80%. MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 60%.

U sredu u Kruševcu uglavnom oblačno, ali uz porast dnevne temperature. Najniža temperatura 1, najviša dnevna 14°C.

U Srbiji u četvrtak u Timočkoj Krajini, kao i po kotlinama zapadne i južne Srbije jutarnja magla i niska oblačnost. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša od 12 do 17, u Timočkoj Krajini i dalje hladno – do 4 stepena.  Upozorenje:  Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 60%. MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 60%.

U četvrtak u Kruševcu uglavnom oblačno, ali uz poneki sunčani interval. Najniža temperatura 7, najviša dnevna 15°C.

Prognoza vremena za period od 13. do 17. februara 2026. godine: Postepeni pad temperature uz česta naoblačenja s kišom, na planinama sa snegom. Nakon 15. februara uslova za sneg biće i u nižim predelima uglavnom centralne i južne Srbije.

Vremenski podaci:  vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

POJAČANA KONTROLA TERETNIH VOZILA I AUTOBUSA OD 9. DO 15. FEBRUARA

feb 8, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

MUP UPOZORAVA NA INTERNET PREVARU KOJOM SE ZLOUPOTREBLЈAVA WHATSAPP APLIKACIJA

feb 8, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

NEDOSTATAK SNA POSTAJE SVE VEĆI PROBLEM GRAĐANA – ŠTA O TOME KAŽU STRUČNJACI?

feb 7, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

TOKOM NEDELJE UGLAVNOM OBLAČNO. PRESTANAK PADAVINA I PORAST TEMPERATURE OD SREDE

08.02.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

POJAČANA KONTROLA TERETNIH VOZILA I AUTOBUSA OD 9. DO 15. FEBRUARA

08.02.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

MUP UPOZORAVA NA INTERNET PREVARU KOJOM SE ZLOUPOTREBLЈAVA WHATSAPP APLIKACIJA

08.02.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

NEDOSTATAK SNA POSTAJE SVE VEĆI PROBLEM GRAĐANA – ŠTA O TOME KAŽU STRUČNJACI?

07.02.2026. Goran Nikolić