FILM „SVADBA“ ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA PONOVO U BIOSKOPU „KRUŠEVAC“

Film „Svadba” je u bioskopu „Kruševac“ prikazivan od 5. do 8. februara, a zbog velike posećenosti projekcijama i velikog interesovanja kruševačke publike, „Svadba“ će na repertoaru bioskopa Kruševac biti još četiri dana, od 20. do 23. februara, u više dnevnih termina.

20. februar 2026. u 18.00 i 20.00

21. februar 2026. u 16.00, 18.00 i 20.00

22. februar 2026. u 16.00, 18.00 i 20.00

23. februar 2026. u 18.00 i 20.00

Film „Svadba“ je žanrovski komedija, reditelja Igora Šeregija.

Uloge: Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Roko Sikavica, Anđelka Stević Žugić, Nika Grbelja, Marko Grabež, Dejan Aćimović, Srđan Žika Todorović, Denis Murić, Marko Miljković, Nevena Nerandžić, Snježana Sinovčić-Šiškov, Jelisaveta Seka Sablić.

Poznati hrvatski privrednik na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom. U kancelariju mu ulazi porodica sa tortom i tamburašima, a u isto vreme zove ga ćerka koja studira u Londonu i uz čestitku mu saopšti da je trudna. Otac deteta je sin srpskog ministra spoljnih poslova. U stilu punokvrnog balkanskog anti-rom-coma, ispreplićući humor, toplinu i napetost, „Svadba“ prati priču o dve porodice čiji odnos stalno pleše između tople porodične priče i međunarodnog incidenta.

Cena karte 400 dinara

Informacije:

od 09 do 15: 037/429247

od 17 do 20: 037/421-208

*****

DRUGI DNEVNIK PAULINE P. (SINHRONIZOVANO)

Od 12. do 25. februara 2026. u 18.00, izuzev dana 20, 21, 22, 23. 2. 2026.

Žanr: Avantura, porodični

Režija: Heven Hitrec

Traje: 79 min.

Naša junakinja sada ima već jedanaest godina! Iako joj odrasli govore da joj je ovo „najbolji deo života“, Paulini se uopšte ne čini tako. U petom razredu dočekaće je profesorka Mirković, stroga nastavnica geografije, kao i Marta iz 5.D, Paulinin prvi bully. Uskoro će otkriti i da njena draga baka boluje od neizlečive bolesti. U borbi s nevoljama Paulina će se još jednom poslužiti šarmom i bujnom maštom i izvući jednu vrednu pouku, a to je da se život ne sastoji samo od pobeda.

*****

VETRE, PRIČAJ SA MNOM

Od 12. do 25. februara 2026. u 20.00 sati, izuzev dana 20, 21, 22, 23. 2. 2026.

Žanr: Drama

Režija: Stefan Đorđević

Traje: 100 min.

Uloge: Negrica Đorđević, Stefan Đorđević, Boško Đorđević, Đorđe Davidović, Budimir Jovanović, Ljiljana Jovanović, Marina Davidović, Ana Petrović, Vidak Davidović, pas Lija

Stefan se ponovo okuplja sa porodicom kako bi proslavio rođendan svoje bake prvi put nakon nedavne smrti svoje majke. Ovaj povratak kući, vođen njegovom željom da završi film o svojoj majci i pokušajem da se iskupi spasavanjem psa lutalice, pokrenuće introspektivno putovanje

za Stefana. Inspirisan stvarnim događajima i sa članovima rediteljeve porodice u glavnim ulogama u misiji da završi kuću na jezeru i film, Vetre, pričaj sa mnom je intimno filmsko istraživanje vanvremenskog odnosa majke i sina.

Cena karte: 300 din

