APEL PUTEVA SRBIJE: BUDITE OPREZNI U VOŽNjI ZBOG NAJAVLJENIH SNEŽNIH PADAVINA

feb 9, 2026

„Putevi Srbije“ apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i koriste zimsku opremu jer se tokom dana očekuje pojava kiše koja će uz pad temperature tokom dana i noći preći u sneg.

Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.

Pre polaska na put informišite se detaljno o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu, na zvaničnoj prezentaciji preduzeća „Putevi Srbije“ na linku: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima.

