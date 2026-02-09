SRETENJSKA PAUZA ZA ĐAKE U CENTRALNOJ SRBIJI TRAJAĆE OD 14. DO 23. FEBRUARA 2026.

Samo četiri nedelje nakon zimskog raspusta učenicima osnovnih i srednjih škola stiže novi predah već sledećeg petka. Đaci će tako na raspustu biti od subote, 14. februara pa do ponedeljka, 23. februara, kada se vraćaju na nastavu.

Ovaj raspust je povodom 15. i 16. februara, kada su su Srbiji neradni dani povodom državnog praznika Dana državnosti Srbije (Sretenje). Tako će đaci iz Centralne Srbije biti od 16. (ponedeljak) do 20. februara (petak) biti na sretenjskom raspustu. Tačnije, na raspustu će biti već nakon nastave u petak (13. februara), pa sve do 23. februara (ponedeljak) kada se vraćaju u školske klupe, što je ukupno 9 dana raspusta.

Ove godine, 15. februar pada u nedelju, dok su ponedeljak 16. i utorak 17. februar neradni dani. To znači da će mnogi zaposleni, uz spajanje vikenda, imati četiri uzastopna slobodna dana, što će za mnoge biti prilika za kraći odmor ili putovanje.

U martu 2026. godine za đake neće biti odmaranja, ali zato prolećni raspust stiže već u aprilu. Uskršnji raspust počinje u petak, 10. aprila i traje do srede, 15. aprila kada se učenici vraćaju u škole. Nakon aprilskog odmora sledi onaj za Prvi maj, a koji će trajati 1, 2. i 3. maja (petak, subota, nedelja).

Kada je reč o kraju školske godine, prvi sa nastavom završavaju maturanti gimnazija, kojima školska godina traje do 22. maja, dok učenici završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola, kao i učenici osmog razreda osnovnih škola, završavaju školsku godinu 29. maja. Nakon toga, ostali učenici osnovnih škola raspust počinju 12. juna, dok srednjoškolci školsku godinu završavaju 19. juna.