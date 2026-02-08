Jefimija TV, Kruševac

POJAČANA KONTROLA TERETNIH VOZILA I AUTOBUSA OD 9. DO 15. FEBRUARA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, u periodu od 9. do 15. februara ove godine, sprovodiće međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa.

Akcija će istovremeno biti sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope).

Saobraćajna policija će svoje aktivnosti prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem teretnih vozila i autobusa, kao i na kontrolu poštovanja odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima i ispunjenosti opštih uslova za učešće vozača teretnih vozila i autobusa u saobraćaju.

U cilјu unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, tokom trajanja akcije poseban akcenat biće stavlјen na kontrolu autobusa kojima se obavlјa prevoz dece na ekskurzije i rekreativne nastave, kao i drugih vidova organizovanog prevoza dece. Pripadnici saobraćajne policije dosledno će kontrolisati da li autobusi i vozači autobusa ispunjavaju sve propisane uslove i neće dozvoliti otpočinjanje prevoza dok ne budu ispunjeni svi uslovi predviđeni Pravilnikom o načinu obavlјanja organizovanog prevoza dece.

Imajući u vidu raspust učenika osnovnih i srednjih škola, kao i očekivani pojačan intenzitet saobraćaja na putnim pravcima ka turističkim centrima, pripadnici saobraćajne policije kontrolisaće i vozače drugih vozila. Akcenat će biti na otkrivanju prekršaja prekoračenja brzine, upravlјanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilu, kao i nekorišćenja zimske opreme.

