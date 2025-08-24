TOKOM NEDELJE SUNČANO I PRIJATNO TOPLO. U PETAK 35°C, U SUBOTU MOGUĆI PLJUSKOVI

U Srbiji u ponedeljak ujutro sveže, a tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Na severu Vojvodine slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, ali će se zadržati suvo. Vetar slab, promenljiv u većini mesta, a umeren severni i severozapadni vetar duvaće sredinom dana i posle podne u Banatu, Braničevu, Homolju, Pomoravlju, kao i ponegde na planinama. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviša od 24 do 28°C. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 60%.

U ponedeljak u Kruševcu jutro i veče sveži, sunčano i prijatno toplo tokom dana. Jutarnja temperatura 11, najviše dnevna 25°C.

U Srbiji u utorak ujutro sveže, a tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umereni oblačnost. Vetar slab do umeren, uglavnom južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 5 do 14, a najviša od 28 do 31°C.

U utorak u Kruševcu nakon svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 11, najviše dnevna 28°C.

U Srbiji u sredu malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren, uglavnom južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 8 do 17, a najviša od 31 do 34°C. Upozorenje: Tmax ≥ 32°C, verovatnoća 90%.

U sredu u Kruševcu nakon svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 12, najviše dnevna 31°C.

U Srbiji u četvrtak sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u Banatu i donjem Podunavlju povremeno jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 9 do 19, a najviša od 32 do 37°C. Upozorenje: Tmax ≥ 35°C, verovatnoća 90%.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura 15, najviše dnevna 34°C.

U Srbiji u periodu od 29. avgusta do 02. septembra 2025. godine: U petak (29.08.) sunčano, veoma toplo i u košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim, a u Banatu i donjem Podunavlju i olujnim južnim i jugoistočnim vetrom. Maksimalne temperature u većini mesta od 35 do 40, a u Negotinskoj Krajini oko 33°C. Košava će oslabiti za dane vikenda (30 – 31.08.) uz umereno naoblačenje sa severozapada, gde se najpre očekuje postepeni pad temperature. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom krajem avgusta i početkom septembra biće retka (izolovana) pojava.

U petak u Kruševcu sunčano i još malo toplije. Jutarnja temperatura 17, najviše dnevna 35°C.

U subotu u Kruševcu promenljivo, ali toplo. Tokom dana su mogući kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura 20, najviše dnevna 34°C.

U nedelju u Kruševcu suvo, sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 19, najviše dnevna 32°C.

Izvor: rts.rs / RHMZ (Srbija) i vremeradar.rs (izgledi vremena za Kruševac).