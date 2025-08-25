7 KORAKA KAKO USPEŠNO POKRENUTI BIZNIS U SRBIJI!

Imate sjajnu ideju za pokretanje biznisa u Srbiji, videli ste kako drugi rade, kako rezultate i strategije dele na društvenim mrežama i sve na prvi pogled izgleda lako? Lako nije, ali može biti jednostavno! U pravom svetu, pokretanje biznisa u Srbiji je zapravo dosta izazovno, a ako nemate prave informacije o redosledu i koracima na tom putu, zaista može delovati zastrašujuće.

Neke biznis ideje opstanu jer imaju tendenciju rasta, dok se neke firme zatvore već u prvih 12 meseci. Najčešći razlog je pripremljenost/nepripremljenost vlasnika, odnosno koliko je osnivač ušao pripremljen u svet biznisa. Jednostavno je. Ako znate šta vas čeka, lakše ćete postaviti osnove biznisa i na tome ga nadograđivati.

Zato – odakle početi?

Pre svega, potrebno je da odlučite kakav biznis zapravo želite da imate – mikro biznis, mali, srednji ili veliko preduzeće. U većini slučajeva, početak se vezuje za mikro biznis (možemo reći i mali, mada postoje značajne razlike između ova dva tipa privrednih subjekata u RS). Tako da, osvrt je na mikro firmama.

U bilo kom navedenom slučaju, ne morate imati sve odmah u sitne detalje isplanirano pre nego što krenete samostalno. Dovoljno je da imate ideju i osnovni biznis plan, kako biste lakše isplanirali poslovanje, ulaganje i finansijske projekcije.

Sada, ako ste spremni na taj korak da uspešno pokrenete vaš biznis u Srbiji, u nastavku sledi detaljan vodič kako da to bude što jednostavnije.

Šta je mikro biznis u Srbiji?

Na početku ćemo samo ukratko objasniti. Mikro biznisi su u našoj zemlji najčešće preduzetnici. Moramo se osvrnuti i na zakonski aspekt, da bi pojašnjenje bilo jednostavnije.

Prema srpskom Zakonu o računovodstvu, pravna lica u našoj zemlji se razvrstavaju na mikro, mala, srednja i velika preduzeća. Kriterijumi za razvrstavanje su:

prosečan broj zaposlenih,

visina ostvarenog poslovnog prihoda,

prosečna vrednost poslovne imovine utvrđena na dan sastavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja u poslovnoj godini.

Kada su u pitanju mikro pravna lica, rekli smo da se preduzetnici svrstavaju u ovu kategoriju. Ali, svakako se prate i kriterijumi za razvrstavanje. Od 3 navedena, uslov je da se ne prelaze 2. Tu spadaju sledeći:

u mikro preduzećima u Srbiji prosečan broj zaposlenih lica je 10;

poslovni prihod da ne prelazi 700.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;

prosečna vrednost poslovne imovine da ne prelazi 350.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Sa druge strane, u mala pravna lica spadaju firme koje imaju:

prosečan broj zaposlenih lica 50;

ostvaren poslovni prihod 8.800.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;

prosečna vrednost poslovne imovine 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

I za mala preduzeća je uslov za razvrstavanje da se ne pređe 2 od navedena 3 kriterijuma.

Zato, dobro je znati da u našoj zemlji postoje mnogi državni finansijski programi za mikro i mala preduzeća, kako za buduće privrednike tako i za postojeće firme, koji nude resurse, kao i lokalnu podršku za počinjanje biznisa.

Faktori koji utiču na troškove osnivanja i poslovanja

Osvrt je na mikro biznisima.

Trošak osnivanja firme zavisi od pravne forme koja se registruje. Sa druge strane, svaka ideja zahteva određena ulaganja, pa su tako i troškovi oko pokretanja veći ili manji.

Zavisno od toga koja se delatnost planira, ali i zavisno od toga kako planirate da radite – da li kao samostalni preduzetnik koji radi od kuće ili npr. ako iznajmljujete prostor, imaćete potpuno različite troškove.

U samom startu, da biste postavili dobre osnove biznisu i krenuli lakše, znate i sami da je potreban neki kapital, odnosno novac za pokretanje biznisa. U skladu sa tim, važno je da isplanirate na početku budžet i da ga ubacite u plan.

Troškovi zavise od delatnosti kojom ćete se baviti, od ulaganja koja morate imati da biste svojim klijentima pružali usluge, odnosno prodavali proizvode koje imate ili pravite. Tako da, jasno je da dva različita biznisa imaju potpuno različite troškove.

Kako pokrenuti biznis u Srbiji u 7 koraka

Najteže kod pokretanja biznisa u Srbiji je ostati dosledan svojoj misiji i viziji, drugim rečima – opstati. Najlakše je napraviti plan i šemu ideje, a zatim ga pretočiti u biznis plan. Najlepše je posle toga uživati u prvim rezultatima svog rada.

U nastavku sledi 7 koraka koji će vas usmeriti ka uspešnom početku osnivanja biznisa u Srbiji.

1. Pripremite biznis plan

Biznis plan je vaš glavni putokaz, jer će vam pomoći da se fokusirate i jasno isplanirate rast svog poslovanja.

Ako vam je potreban kapital za početak, u Srbiji postoje konkursi namenjeni finansiranju ideja sa dobrom početnom osnovom i potencijalom da prerastu u registrovane biznise. Isto tako, postoje konkursi koji daju podršku već postojećim registrovanim firmama koje žele da unaprede svoje poslovanje.

U svim slučajevima, prednost se uvek daje idejama i biznis planovima koji su dobro osmišljeni, precizno predviđeni i kvalitetno napisani.

Kako biste svoju ideju jasno predstavili, važno je da obrazac biznis plana popunite precizno i temeljno. Kvalitetno napisan plan biće pregledan, potvrdiće finansijsku računicu, pomoći će vam da postavite ciljeve i da se držite tog plana. Tako ćete svom biznisu dati najbolje šanse za uspeh.

Možete ga napisati sami, ali je preporuka da biznis plan sastavi neko sa iskustvom i znanjem u toj oblasti.

2. Istražite tržište

Pre svega, uradite istraživanje tržišta – konkurencije i kupaca. Pre nego što uložite vreme i novac u svoj biznis i otvorite firmu, potrebno je da znate ko još na tržištu nudi ono što vi planirate. Mnogi ovaj korak preskoče, pa tek kasnije shvate da je konkurencija ispred. Ako preskočite, možete biti u problemu i pre nego što počnete da radite. Počnite od toga ko u vašoj oblasti isto ili slično radi, kako, gde i na koji način. Pogledajte njihovu ponudu, način komunikacije, kako se oglašavaju, procenite šta im ide dobro, a šta bi moglo bolje. To pomaže da realno procenite vaše šanse.

Analizirajte i kupce, odnosno klijente. Razgovarajte sa potencijalnim kupcima, proverite šta se traži i prodaje, kakvi su komentari, ocene i slično. Istražite da li postoji dovoljno interesovanja, da li vaša ideja rešava neki problem ili da li ispunjava neke potrebe, želje. Ako je tako, na dobrom ste putu.

Važno je da budete sigurni da ćete imati potražnju (da dobijete validaciju) vaše ciljne grupe – da su zainteresovani za vaš proizvod ili uslugu i koliko su spremni da plate za to.

3. Procenite troškove

Dobro razmislite o svom budžetu i o tome koliko možete na početku uložiti sredstva. Uvek postoje početni troškovi, a oni zavise od vrste posla kojim se bavite. Ali, uvek ima i nepredvidivih situacija i rizika, pogotovo tokom prve godine poslovanja, što uvek dovodi do dodatnih rashoda. Stoga, prilikom planiranja budžeta dobro je predvideti i neplanirane troškove poslovanja.

Najvažniji početni troškovi:

zakup prostora (može i depozit, režijski i komunalni troškovi, porez);

adaptacija ili uređivanje prostora za rad;

zalihe (ako imate fizičke proizvode, morate imati robu na zalihama);

potrošni materijal (sve što koristite za rad);

trošak zaposlenih (bruto plate);

stručne usluge eksternih saradnika (knjigovođa, pravnik, konsultant…);

marketing (sve oko promocije, bilo da je u pitanju štampani promo materijal ili je onlajn oglašavanje);

ostalo (licence, pretplate, softveri, razne administrativne i lokalne takse, dozvole za rad, popravke, servisi, redovna održavanja, dodatno osiguranje za povrede na radu i profesionalno oboljenje, putni troškovi, trošak goriva i automobila ako koristite vozilo za rad…).

4. Obezbedite finansije

Razmišljajte o tome na koje načine je moguće obezbediti sredstva za početak. Zato je dobro da se istraže sve opcije pre donošenja finalne odluke, jer svest o realno potrebnim početnim ulaganjima nekada obeshrabri mnoge buduće preduzetnike.

Istina je da su mnoge uspešne firme počele sa manje početnog kapitala, ali sa jasnom vizijom, strogom disciplinom i izuzetno napornim radom.

Danas novac kao početni kapital jeste motivator i ključan za početak. Dobra vest je što postoje načini da se obezbede sredstva za pokretanje biznisa i otvaranje firme u Srbji:

samofinansiranje odnosno ulaganje sopstvenih finansija, lične ušteđevine, sredstava članova porodice;

bespovratna sredstva i programi od državnih institucija za samozapošljavanje;

investitori ili partnerstva (najčešće kod DOO kao zamena za udeo u firmi);

početni start-up krediti banaka i drugih kreditnih organizacija, sa povoljnijom kamatnom stopom;

grantovi, najčešće od međunarodnih donatora;

Crowdfunding – grupno finansiranje kao način prikupljanja sredstava kroz veći broj pojedinačnih priloga/donacija (uglavnom se obezbeđuju za već registrovane firme sa tendencijom skaliranja).

5. Pravna forma i registracija firme

Kad znate šta želite i čime tačno da se bavite, sledeće pitanje tiče se otvaranja i pravne forme buduće firme. Tj. koji pravni oblik ćete regostrovati?!

Najčešći oblici registrovanih firmi u Srbiji su preduzetnik i društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO), a postoje i druge, manje zastupljene, pravne forme privrednih subjekata. Registracija firme u Srbiji vrši se preko Agencije za privredne registre (APR). Postupak osnivanja sastoji se u sledećem:

sastavlja se registraciona prijava osnivanja, zavisno od pravne forme, u koju se unose svi podaci o osnivaču, budućoj firmi, delatnosti, naziv;

priprema se dodatna dokumentacija, a za pojedine delatnosti i dozvole (ako su neophodne i definisane zakonom kao obavezne);

uplaćuje se taksa za osnivanje;

podnosi se zahtev.

Preduzetnik se u Srbiji može registovati kako onlajn, tako i lično (jednošalterskim putem). DOO se u Srbiji registruje isključivo elektronski. Za elektronsko osnivanje firme potrebno je posedovati elektronski potpis (elekstronski sertifikat).

Ako uzmemo u obzir početak, osnivanje preduzetnika je jednostavnija i dosta jeftinija opcija. To je prednost. Mana je što preduzetnik lično odgovara za sve obaveze firme, ako dođe do privrednog prestupa, utuženja i slično (svojom ličnom imovinom).

DOO ima dosta složeniju administraciju, počevši od postupka osnivanja pa do dokumentacije koja se prilaže. Prednost je što daje veću fleksibilnost i bolju zaštitu lične imovine.

Od datuma osnivanja firme počinju da teku poreske obaveze – da se na vreme plate svi mesečni porezi i doprinosi.

6. Razvijanje marketing strategije

Na početku poslovanja odmah se pravi i marketing plan, a u današnje vreme je obavezno izgrađivanje onlajn prisustva. Gotovo je nemoguće razvijati biznis bez prisustva na internetu, jer ljudi sve žele da pronađu brzo, odmah i lako.

Otvorite naloge na društvenim mrežama na kojima je vaša publika, gde su vaši klijenti aktivni i prilagodite sadržaj toj mreži. Budite redovni, korisni i dosledni u deljenju kreiranog sadržaja. Uzmite u obzir i plaćene kampanje na društvenim mrežama, jer za kratko vreme možete doći do velikog broja potencijalnih kupaca.

Napravite jednostavan sajt. Dovoljno je da bude pregledan i da sadrži sve osnovne potrebne informacije o vama – ko ste, čime se bavite, šta nudite, kako da vas neko kontaktira. To su informacije bitne vašim kupcima. Ako imate prodaju veće količine proizvoda, možete u nekom periodu poslovanja napraviti onlajn prodavnicu.

7. Knjigovođa i zakonski aspekt

Operativni deo i poštovanje zakonske regulative je ključno za biznis, jer se na taj način sigurno izbegavaju privredni prestupi, kao i svi nepotrebni troškovi.

Poslovi oko knjigovodstva se odnose na različite i svakodnevne aktivnosti oko vođenja evidencija, poslovne dokumentacije, praćenja rokova, zakonskih promena i najvažnije – poštovanje svih propisa. Ako imate osnovno znanje o računovodstvu, možete raditi samostalno, ali većina preduzetnika angažuje knjigovođu ili poreskog savetnika.

Za kraj!

Pokretanje biznisa u Srbiji jeste jednostavno, ali nije naivan zadatak. Ipak, uz jasan plan i dobru pripremu šanse za uspehom biće iz dana u dan veće.

Kroz poslovanje se ujedno i najbolje uči, tako da ćete kroz vreme i vaš biznis stalno učiti, najviše iz svog iskustva na početku. Tako ćete rasti, razvijati se i unapređivati svoje ideje, planove i strategije.

