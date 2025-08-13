U KRUŠEVCU DODELJEN 51 UGOVOR ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Kruševca za 2025. godinu predstavlja ključni instrument lokalne politike zapošljavanja koji treba da posluži i detaljnije sagleda problem, potrebe i mogućnosti lokalnog tržišta rada. Glavi cilj plana je povećanje zaposlenosti.

Odlukom o budžetu grada Kruševca za tekuću godinu opredeljeno je 25 miliona 100 hiljada dinara za programe za samozapošljavanje, za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih – nova radna mesta, program stručne prakse, sticanje praktičnih znanja, program pripravnici i program javnih radova. Podrška samozapošljavanje podrazumeva pružanje stručne pomoći, obuku za preduzetništva i subvenciju. Za realizaciju programa “Subvencija za samozapošljavanje” Grad Kruševac je izdvojio 10 miliona dinara a Nacionalna služba zapošljavanja 9,6 miliona dinara. Ove subvencije dobilo je 51 lice, a među njima su i dva lica sa invaliditetom.

Potpisnicima ugovora biće dodeljeno po 380 hiljada dinara, dok će lica sa invaliditetom dobiti po 420 hiljada dinara.

Grad Kruševac je jedan od prvih gradova koji daje podršku kroz lokalne akcione planove, u cilju smanjenja nezaposlenosti.

Lica koja su dobila subvencije imaju rok 45 dana da zaključe ugovore, nakon čega će im biti isplaćene subvencije.