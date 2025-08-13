U VASPITNO-POPRAVNOM DOMU U KRUŠEVCU AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI

U Vaspitno-popravnom domu Kruševac, u saradnji sa Crvenim krstom Kruševac i Zavodom za transfuziju krvi Niš, organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi. Upravnik ove ustanove Ivan Mijailović ističe da su zaposleni u domu iskazali želju da na ovaj način pomognu nekome kome je krv potrebna. Inače ovakve akcije održavaju se već godinama unazad.

Pored akcija dobrovoljnog davanja krvi, zaposleni u VP Domu se odazivaju i akcijama koje se organizuju i van ustanove, a u proseku se prikupi oko 30 jedinica ove dragocene tečnosti po akciji.