GLEDANJE U TELEFON ZA VREME VOŽNJE POVEĆAVA RIZIK OD SAOBRAĆAJNIH NESREĆA I DO 20 PUTA

Upotreba mobilnog telefona za vreme vožnje drastično povećava rizik od saobraćajnih nesreća. Prema podacima MUP, gledanje u ekran umesto u put čak i do 20 puta povećava verovatnoću udesa, a posledice mogu biti fatalne.

„“Samo da vidim nešto“ i sledeće što si video bila su rotaciona svetla ili još gore mrak. Gledanje u telefon za vreme vožnje, skrolovanje videa, čitanje poruka povećava rizik od saobraćajnih nesreća čak i do 20 puta. To nije samo sekunda, to je sekunda koja može da vas košta života“, napominje se u snimku koji je MUP objavio na svom Instagram profilu.

Prilikom gledanja u telefon, a ne na put, pažnja opada, a rizik raste. Efekat korišćenja telefona jednak je vožnji sa 0,8 promila alkohola u krvi, dodaju oni.

MUP Srbije apeluje na građane da ne koriste telefone tokom vožnje i da sve što je potrebno da vide na telefonu pogledaju kasnije, kada ne budu za volanom.

„Nijedno „samo da vidim nešto“ ne vredi više od života“ zaključuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.