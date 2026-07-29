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Društvo Vesti

RPK: SEDNICA PARLAMENTA PRIVREDNIKA “PRIMENA ELEKTRONSKOG SISTEMA E-BOLOVANJE – POSLODAVAC“

ByGoran Nikolić

jul 29, 2026

Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga, organizovala je tematsku sednicu Parlamenta privrednika u proširenom sastavu na temu “Primena elektronskog sistema e-Bolovanje – Poslodavac“. Sednica je održana sa ciljem da se učesnici upoznaju sa primenom zakonskih odredaba koje uređuju elektronsku razmenu podataka, dokumenata i obaveštenja u slučaju privremene sprečenosti za rad, kao i sa praktičnom upotrebom softverskog rešenja „e-Bolovanje – Poslodavac“.

Poseban akcenat stavljen na prava i obaveze poslodavaca, postupak elektronske komunikacije sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, kao i na najčešće nedoumice i praktične izazove u primeni sistema.

Tematska sednicu organizovana je u saradnji sa Filijalom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za Rasinski upravni okrug sa sedištem u Кruševcu i na kojoj su učestvovali saradnici – zaposleni u nadležnim organizacionim jedinicama. U narednom periodu tematske sednice biće organizovane u svim opštinama Rasinskog okruga.

By Goran Nikolić

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