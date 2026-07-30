NAJAVLJEN JEDINI PRAVI JUBILARNI 50. FESTIVAL FILMSKOG SCENARIJA – GORKI LIST

Pod sloganom „Pola veka zlatnih reči“ Vrnjačka Banja dočekuje 13 filmskih ostvarenja od kojih 4 svečane premijere

Jubilarni „Jedini pravi 50. Festival filmskog scenarija – Gorki List“, pod sloganom „Pola veka zlatnih reči“, održaće se od 9. do 13. avgusta 2026. godine u Vrnjačkoj Banji, najavljeno je na konferenciji za medije održanoj 30. jula u beogradskoj MTS dvorani.

Ove godine Festival obeležava veliki jubilej – pet decenija postojanja, slaveći autore, scenariste i filmove koji su ostavili neizbrisiv trag u istoriji srpske kinematografije. Tokom pola veka izrastao je u najznačajniju domaću manifestaciju posvećenu filmskom scenariju kao temeljnom stubu filmske umetnosti i mesto susreta najistaknutijih autora, glumaca i publike. Takmičarski program donosi 13 filmskih ostvarenja, među kojima su čak četiri svečane premijere: „Ptica na stazi slonova“, „Božićna avantura“, „I u dobru i u zlu“ i „Duplikat“ (koji je ujedno i pobednik Konkursa za najbolji originalni scenario za 2025. godinu).

Na konferenciji za medije povodom otvaranja jubilarnog 50. Festivala filmskog scenarija, prisutnima su se obratili: Saša Milenković, direktor Kulturnog centra Vrnjačka Banja; Marko Jovičić, izvršni producent i reditelj Festivala; Miloš Janković, član stručnog žirija; Aleksandar Gajović, član žirija novinara; Ivana Vujić, selektorka Festivala, Katarina Krstajić – Senior PR menadžer, kao i voditelji ovogodišnjeg programa – Mirka Vasiljević i Miljan Prljeta. Moderator press konferencije bila je Vesna Đorđević.

Predstavljen je i sastav stručnog žirija koji će odlučivati o nagradama za najbolji scenario, a čine ga: Svetislav Basara, Biljana Maksić i Miloš Janković. O nagradi novinara odlučivaće žiri sastavljen od istaknutih filmskih kritičara i novinara: Zorica Dragojević, Aleksandar Gajović, Branimir Lokner i Ljubomir Radanov.

Gorki List je i ove godine generalni pokrovitelj i verni partner Festivala u Vrnjačkoj Banji. Tim povodom se obratila i predstavnica Gorkog Lista, Katarina Krstajić uz reči: „Veliko nam je zadovoljstvo što smo i ove godine partner Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Posebno nam je drago što ove godine zajedno obeležavamo njegovo jubilarno, 50. izdanje. Organizatorima čestitam na ovom velikom jubileju, uz želju da festival još mnogo godina bude mesto na kome nastaju i žive velike priče.

Gorki List, koji više decenija podržava kulturu i filmsku umetnost, sa posebnim poštovanjem podržava Festival filmskog scenarija, jer bez dobre priče nema ni velikog filma. Svaki veliki film počinje mnogo pre snimanja prve scene, pre režije, odabira glumaca – sa praznim listom papira i odlučnošću umetnika da napiše priču koju do tada niko nije ispričao.

I ove godine ćemo dodeliti Gorki List nagradu publike filmu koji osvoji najveće simpatije gledalaca. Ova nagrada za nas ima posebnu vrednost jer je izraz neposredne reakcije publike – njenog doživljaja i emocije prema filmu. Verujemo da će ovo jubilarno izdanje Festivala filmskog scenarija doneti nove nezaboravne filmove i filmske priče koje će se pamtiti.“

Svakodnevno tokom trajanja manifestacije biće organizovane konferencije za medije i susreti publike sa filmskim autorima i ekipa filmova.

U zvaničnoj konkurenciji za nagrade naći će se filmovi: „Hajduk u Beogradu“, „Biće novih leta“, „Mileva Ajnštajn“, „Mačji krik“, „Đeneral“, „Saučesnici“, „Povratak Žikine dinastije“, „Sedef magla“, „Sportsko srce“, kao i pomenute četiri premijere „Ptica na stazi slonova“, „Božićna avantura“, „I u dobru i u zlu“ i „Duplikat“. Van konkurencije publika će moći da pogleda ostvarenja „Soba 23“ i „Žetva“.

Festival će svečano biti otvoren 9. avgusta na Letnjoj pozornici „Danilo Bata Stojković“, čemu će prethoditi koncert glumca Ivana Bosiljčića pod nazivom „Naše veče“, na Trgu kulture, kojim će prodefilovati učesnici i gosti ovogodišnjeg festivala. Projekcijom filma „Hajduk u Beogradu“, zvanično počinje takmičarski program. Svečano zatvaranje zakazano je za 13. avgust uz projekciju filma „Sportsko srce“, dodelu nagrada i veliki koncert „Nagrađenima u čast“ u izvođenju Simfonijskog orkestra Zrenjaninske filharmonije.

Prateći program jubilarnog izdanja činiće izložbe posvećene istoriji Festivala i filmskom plakatu, promocije knjiga i monografija, simpozijum na temu „Pola veka Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji“, promocije novih izdanja i koncerti filmske muzike.

Pokrovitelji Festivala: Ministarstvo kulture Republike Srbije, Filmski centar Srbije, Opština Vrnjačka Banja, Kulturni centar Vrnjačka Banja, Turistička organizacija Vrnjačka Banja.

Sponzori Festivala: Gorki List – jedini pravi, Telekom Srbija, Gold and Co – lider u trgovini investicionim zlatom u regionu, Apollon, Cockta, Double Taurus, Blanc, Diamond Victory Couture, Hotel Pegaz, Hotel Kocka, Vila Emilija, Hotel Fontana, Hotel Merkur, Zepter hotel, Vila Splendor, Akva park Raj.

Autorka fotografija: Tamara Stojanović