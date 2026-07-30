EXPO KARAVAN – PAVILJON IGRE U NEDELJU STIŽE U KRUŠEVAC

Expo karavan – Paviljon igre nastavlja svoje putovanje širom Srbije, a u nedelju, 2. avgusta stiže u Kruševac.

Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa sadržajima EXPO 2027, ali i da učestvuju u brojnim aktivnostima namenjenim svim generacijama. Moto je “Grad Kruševac – tradicija budućnosti”, a dešavaće se u centru grada na platou ispred Doma Sindikata.

Sa svojim programima i radionicama učestvovaće RPK, Predškolska ustanova “Nata Veljković”, Narodna biblioteka i Narodni muzej, Kulturni centar, Turistička organizacija grada, Kancelarija za mlade, Sportski savez i Sportski centar, etno udruženja, više kulturno-umetničkih društava. Program će se odvijati u dve faze: pre podne od 9 do 13 sati i popodne od 17 do 20 časova.

Karavan donosi interaktivne sadržaje iz oblasti inovacija, edukacije, kulture, muzike i sporta, sa ciljem da građanima približi izložbu Ekspo 2027 i pruži im jedinstvenu priliku da postanu deo ovog velikog projekta.