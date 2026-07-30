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Društvo Vesti

OBRUŠIO SE DEO OBALE UZ GRADILIŠTE NOVOG MOSTA U ALEKSANDROVCU

ByGoran Nikolić

jul 30, 2026

Na gradilištu novog mosta u ulici 29. novembra u Aleksandrovcu juče je došlo do ozbiljne havarije, nakon što se obrušio deo obale uz gradilište. Odmah po prijavi incidenta, pripadnici Policijske stanice Aleksandrovac izašli su na lice mesta, obezbedili područje i iz bezbednosnih razloga zabranili prolaz preko mosta, objavljeno je na društvenim mrežama.

Nadležne službe procenjuju stanje mosta i okolnog terena, kako bi se utvrdili stepen oštećenja i bezbednost za pešake i ostale učesnike u saobraćaju.

By Goran Nikolić

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