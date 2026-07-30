CRVENI KRST KRUŠEVAC OBELEŽIO SVETSKI DAN BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Crveni krst Kruševac svake godine obeležava 30. jul — Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima akcijama, info-štandovima i edukativnim radionicama. Cilj ovih aktivnosti jeste skretanje pažnje javnosti na rizike modernog ropstva i zaštita najranjivijih grupa, pre svega dece i mladih.

Tokom godine Crveni krst Кruševac realizuje radionicu – predavanja putem vršnjačkih edukacija na kojima je informiše mlade, koji su označeni kao posebno osetljiva ciljna grupa kada se govori o trgovini ljudima.

Preventivnim delovanjem, u vidu edukacije pojedinaca i grupa da prepoznaju problem, njegove pojavne oblike i raznolike načine za uvlačenje ljudi u lanac trgovine ljudima, možemo zajednički sprečiti, ističu u Crvenom krstu.

Trgovina ljudima, kao oblik modernog ropstva je zloupotreba ljudskih bića i povreda njihovih osnovnih ljudskih prava, radi sticanja materijalne koristi. Trgovina ljudima je ozbiljan društveni problem, zločin protiv čovečnosti i teška povreda ljudskih prava. Reč je o globalnom fenomenu koji, na različite načine, pogađa ceo svet.