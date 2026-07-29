ZAVRŠENO RENOVIRANJE STANA PORODICE PREMINULOG VODNIKA JUGOSLAVA NIKOLIĆA

Fondacija „Za nevidljive heroje“ i Udruženje veterana 72. Specijalne brigade, uz podršku Grada Кruševca, privrednih subjekata i Udruženja boraca, renovirali su stan porodici preminulog vodnika Jugoslava Nikolića.

Vodnik 72. Specijalne brigade Jugoslav Nikolić preminuo je 2010. godine od posledica leukemije i iza sebe ostavio suprugu Draganu i ćerku Mašu, koje su živele u neuslovnom stanu.

Uz pomoć direkcije grada Кruševca napravljen je predračun radova i potrebnog materijala i već u maju započeti su radovi na kompletnoj rekonstrukciji stana.

Sredstva koja su prikupiljena u fondaciji “Za nevidljive heroje” i ličnim angažovanjem nisu bila dovoljna da se planirani radovi završe, te su se akciji priklučili javna preduzeća i privredni subjekti Кruševca. Pozivu su se odazvali JКP “Vodovod” i “Gradska toplana”, ali i stovarište “Milošević”.

Ličnim angažovanjem veterana 72. Specijalne brigade iz Pančeva i udruženja “Graditelji mira” iz Кruševca, uspešno, tokom 8 održanih moba i uz minimalno angažovanje majstora koje su plaćali, u planiranom roku, završeni su radovi.

Porodica Nikolić, koja je za to vreme bila u iznajmljenom smeštaju, srećna se vratila u svoj potpuno renoviran dom.

Stan je potpuno renoviran. Sve je u njemu uređeno – od vode, struje, kanalizacije, podova, do zamene stolarije. Jedino su unutrašnja vrata ostala ista, ali su obnovljena.

Obezbeđena su i sredstva za novu kuhinju, kao i za ležaj i ugaonu garniture, tako da je, pored građevinskih radova, stan opremljen i nameštajem.

Fondacija „Za nevidljive heroje“ dodelila je zahvalnice pod nazivom “Veliko hvala za izuzetnu pomoć u realizaciji ove humanitarne akcije”.