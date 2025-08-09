POVODOM DANA MLADIH U KRUŠEVCU SE ORGANIZUJE KONCERT SANJE VUČIĆ/video

Povodom Međunarodnog dana mladih, Sanja Vučić održaće koncert u Kruševcu u utorak, 12. avgusta.

Koncert će biti održan od 21.00 sat na Trgu kosovskih junaka. Organizator je Grad Kruševac.

Međunarodni dan mladih je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 12. avgusta. Prvi put obeležen 2000. godine, dan ima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika, studenata.

Sanja Vas poziva da joj se 12. avgusta pridružite na glavnom kruševačkom Trgu i obećava odličnu zabavu.

