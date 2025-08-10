NA 36. „ZVEZDANOM ZDRAVINJU“ DO 28. AVGUSTA DOSTA ZANIMLJIVOG PROGRAMA

Na letnjoj pozornici porte crkve Sveti Đorđe u Zdravinju, u petak, 8. avgusta, počela je 36. manifestacija „Zvezdano Zdravinje“. Od 8. do 28. avgusta biće prikazan niz raznovrsnog programa, a svečanom otvaranju prisustvovala je brojna publika.

U mnoštvu manifestacija, koje Kulturni centar Kruševac organizuje u saradnji sa Mesnim zajednicama, a pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, manifestacija „Zvezdano Zdravinje“ po mnogo čemu je posebna. Ona traje 21 dan, a brojni programi se organizuju u cilju očuvanja srpske tradicije i kulture na selu. Svojim repertoarom privlači izuzetno interesovanje kako meštana, tako i gostiju iz okolnih mesta.

Manifestacija se tokom svog postojanja razvijala i obogaćivala brojnim kulturno–umetničkim sadržajima.

Na otvaranju „Zvezdanog Zdravinja“ učestvovali su i svojim koreografijama oduševili prisutne goste, kulturno-umetničko društvo domaćin „Miodrag Vučković“ i gostujuće kulturno-umetničko društvo „Dr Nikola Janković Nidža“ iz Kormana.

Noćni turnir u malom fudbalu „Učina lopta“ održava se od 9. do 27. avgusta, za kad je zakazano veliko finale.

Održava se takmičenje u pečenju jagnjadi „Zvezzdano jagnje“. I ove godine će biti realizovana likovna kolonija, koja postoji od 1973. godine. Od 2021.godine, uveden je i program za decu, pa će tako i ove godine biti organizovano još jedno Zvezdano dečije popodne u utorak, 12. avgusta. Kulturno-umetničko društvo „Polet“ iz Padeža igraće u Zdravinju u petak, 15. avgusta od 20 sati, dok će KUD „Bistrica“ iz Dvorana i hor „Sveti knez Lazar“ nastupiti u utorak, 19. avgusta, na veliki pravoslavni praznik Preobraženja gospodnjeg, takođe od 20 časova. Gulašijada „Zvezdani kotlić“ biće organizovana u nedelju 24. avgusta od 13 sati, od 15 će se birati „Zvezdana prepečenica“, odnosno najbolja rakija, a istog dana od 18 sati biće realizovano „Čarapansko nadmetanje“ – višeboj i koncert Folklornog ansambla „Lazarica“ iz Kruševca.

Poslednjeg dana manifestacije, 28. avgusta, tradicionalno će se, po 12. put birati„Zvezdana harmonika Srbije“, kada će i biti i organizovan revijalni nastup takmičara, odnosno, koncert narodne muzike.

Jedinstvenost „Zvezdanog Zdravinja“, autentičnost i raznovrsnost sadržaja, kao i trajanje od 3 nedelje, kroz programe koji su koncipirani sa ciljem očuvanja srpske tradicije i kulture na selu, obećavaju dobru zabavu posetiocima svih generacija.

Ono što se sa sigurnošću može reći je da se kroz kulturne programe poput „Zvezdanog Zdravinja“ radi na podsticaju i afirmaciji mladih umetnika, amatera, entuzijasta, ali se pritom ne zaboravljaju ni starije generacije i njihovo dragoceno iskustvo.