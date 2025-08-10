RHMZ JE IZDAO UPOZORENJE NA VISOKE TEMPERATURE U SRBIJI TOKOM NAREDNE NEDELJE, PONEGDE I DO 40°C

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature u Srbiji od 10. do 17. avgusta i naveo da će maksimalna dnevna u većini mesta iznositi od 34 do 38 stepeni, a ponegde i oko 40 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, samo u ponedeljak i utorak na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature će biti nešto niže i kretaće se oko 33°C. Kada je reč o osveženju i mogućim padavinama, prema trenutnom prognostičkom materijalu, nema izgleda za bilo kakve promene do 17. avgusta.

U Srbiji u ponedeljak sunčano i na jugu i istoku Srbije i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i ponegde u brdsko – planinskim predelima kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Najniža temperatura od 14 do 22°C, a najviša od 31°C na severozapadu do 39°C na jugu i jugoistoku. Upozorenje: Tmax ≥38°C, verovatnoća 95%.

U Kruševcu u ponedeljak pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 21, maksimalna dnevna 34°C.

U Srbiji u utorak sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20°C, a najviša od 31°C na severozapadu do 37°C na jugu i jugoistoku. Upozorenje: Tmax ≥35°C, verovatnoća 95%.

U Kruševcu u utorak sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 18, maksimalna dnevna 34°C.

U Srbiji u sredu sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 21°C, a najviša od 34 do 37°C. Upozorenje: Tmax ≥35°C, verovatnoća 70%.

U Kruševcu u sredu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 19, maksimalna dnevna 35°C.

U Srbiji u četvrtak sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 23°C, a najviša od 34 do 37°C. Upozorenje: Tmax ≥35°C, verovatnoća 95%.

U Kruševcu u četvrtak sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura 20, maksimalna dnevna 36°C.

U Kruševcu u petak pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 20, maksimalna dnevna 35°C.

U Kruševcu sledećeg vikenda sunčano i toplo, bez ekstremno visokih temperatura. Jutarnja temperatura u subotu 21, maksimalna dnevna 34°C, u nedelju od 20°C ujutru do 34 tokom dana.

Gotovo identični vremenski uslovi u Kruševcu nastaviće se i u nedelji od 18. do 24. avgusta, sunčano i toplo, povremeno sa malo oblaka, ali, prema današnjoj prognozi, i dalje bez izgleda za padavine.