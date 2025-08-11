KRUŠEVAC SUTRA OBELEŽAVA MEĐUNARODNI DAN MLADIH

Grad Kruševac i Kancelarija za mlade Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave Kruševac u utorak, 12. avgusta obeležavaju Međunarodni dan mladih.

Od 19 časova u centru grada, u Vidovdanskoj ulici, biće organizovano druženje gde će se Kancelariji za mlade pridružiti ustanove, udruženja i drugi partneri, koji će imati priliku da predstave i približe svoje programe koji su namenjeni, upravo mladima. Nakon toga, od 21 čas na Trgu Kosovskih junaka održaće se koncert vokalne solistkinje Sanje Vučić.

Međunarodni dan mladih je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 12. avgusta. Prvi put obeležen 2000. godine, dan ima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika, studenata.