STVARI NA KOJE TREBA OBRATITI POSEBNU PAŽNJU PRI KUPOVINI LAPTOPA

Svaki korisnik koji se oslanja na prenosivi računar bilo za rad, učenje, zabavu ili profesionalne zadаtke, zna koliko izbor može uticati na svakodnevnu produktivnost i korisničko iskustvo. Iz tog razloga, ukoliko planirate da kupite nov laptop razumevanje ključnih tehničkih karakteristika može vas usmeriti na pravi izbor i sprečiti da napravite grešku.

Procesor, RAM, SSD, portovi, baterija, čak i servisna podrška mogu biti ključni faktori. Evo nekoliko osnovnih stvari na koje treba da obratite pažnju kada kupujete laptop.

Procesor kao srce vašeg laptopa

CPU, odnosno procesor je prvi prioritet pri izboru laptopa. On je „srce“ računara i bez optimalne kombinacije jezgara i frekvencije, čak i moćni SSD i RAM ne mogu izvući maksimalne performanse. Idealna konfiguracija kombinuje pravilno balansiran broj jezgara i solidnu turbo odnosno baznu frekvenciju, što omogućava efikasan multitasking i brz odziv korisničkih operacija.

Ovde najpre obratite pažnju na broj jezgara u procesoru. Svako dodatno jezgro omogućava računaru da paralelno obrađuje više zadataka. Posmatrajte to kao da CPU ima više „radnika“ koji istovremeno izvršavaju operacije poput renderovanja, montaže videa ili pokretanja virtuelnih događaja.

Sa druge strane, frekvencija (izražava se u GHz) pokazuje koliko brzo svako od tih radnih „jezgra“ može da izvrši instrukcije, pa viši takt znači brži odgovor na zadatke koje mu postavljate.

Ako koristite softvere za video montažu, radite sa virtuelnim mašinama ili kompleksnim IDE alatima, preporuka su jači procesori iz serija najmanje Ryzen 7 ili Core i7. Slabiji modeli procesora, Ryzen 5 i Intel Core i5 sasvim su dovoljni za jednostavnije kancelarijske zadatke, surfovanje i svakodnevnu nezahtevnu upotrebu.

RAM i koliko je zaista dovoljno za rad na laptopu?

Random access memory ili skraćeno RAM je memorija koja omogućava vašem laptopu da drži više aktivnih procesa bez zastoja. Što više RAM memorije- to će vam laptop bolje raditi.

Generalno, 8 GB RAM‑a predstavlja donju granicu ispod koje danas često nema stabilnosti sistema, čak i za pretraživanje Interneta, e‑mail ili Office pakete. 16 GB je standard koji omogućava multitasking bez swap‑ovanja i održava sistem bržim i efektnijim.

RAM se može nadograditi, u zavisnosti od toga koliko na matičnoj ploči vašeg laptopa imate prostora. Imajte na umu i da pojedini prenosni računari nemaju mogućnosti nadogradnje RAM-a.

Tip memorije takođe čini razliku. Većina modernih laptopova koristi DDR4 tip memorije (do 3200 MHz), dok DDR5 donosi višu propusnost (standard od 4800 MT/s pa i više). Zbog različite pin‑konfiguracije, DDR4 i DDR5 nisu međusobno kompatibilni, pa upgrade zahteva laptop koji fabrički podržava odgovarajuću generaciju memorije. U realnom svakodnevnom radu razlika između DDR4 i DDR5 je često neprimetna, dok se veća razlika primećuje kod gejminga, video montaže i virtuelizacije.

Skladišni prostor i zašto su SSD diskovi na laptopu budućnost

HDD‑ovi više nisu izbor za laptop računare jer su znatno sporiji, bučniji, energetski manje efikasni i skloni oštećenju kod udaraca, što je veoma bitno kod prenosivih uređaja. Upravo zbog toga SSD diskovi su standard. Sistem pokreću daleko brže, aplikacije se brzo otvaraju, a laptop radi na manjoj temperaturi i tiši je.

Preporuka je da vaš novi laptop ima minimum 256 GB a bolja opcija 512 GB ili čak 1 TB, koji je spojen preko NVMe PCIe protokola. NVMe disk je više puta brži od SATA SSD‑a. U slučaju da tražite varijantu sa kombinacijom brzine, više skladišnog prostora i povoljnije cene, možete kombinovati i koristiti SSD za sistem i rad sa aplikacijama, a da HDD koji je jeftiniji koristite kao eksterni disk za skladištenje veće količine podataka.

Čak i da ne kupujete nov laptop nego nadograđujete postojeći, sigurno je da će prelazak sa HDD-a na SSD znatno ubrzati vaš laptop i podići efikasnost u radu. Pretražite ponudu SSD diskova na tržištu i odaberite model koji vama odgovara shodno brzini i kapacitetu za skladištenje podataka.

Grafička kartica kao važan deo laptop hardvera za profesionalce i gejmere

Većina laptopova u cenovnoj klasi do 600 € koristi integrisanu grafiku (Intel Iris Xe ili AMD Radeon Graphics), što je sasvim dovoljno za office, YouTube, filmove i manje zahtevne igre. Međutim, ako se bavite grafičkim dizajnom, video montažom, igrate najnovije igrice ili radite zahtevne informatičke zadatke, onda je zasebna grafička kartica neophodna.

Modeli kao što su Nvidia GeForce RTX ili AMD Radeon RX sa sopstvenom VRAM memorijom su dobra opcija jer sistemske performanse više ne delite sa CPU‑om. Preporuka za VRAM je najmanje 6 GB za osnovni gaming u Full HD rezoluciji ili montažu u 1080p. Za QHD (2560×1440) ili profesionalni rad sa 4K timeline‑ovima poželjno je minimum 8 GB VRAM‑a ili više, kako se ne bi desili „out-of-memory“ padovi performansi.

Veličina ekrana, težina laptopa

Što se tiče ekrana laptopa, važna je rezolucija, tip i veličina dijagonale. Full HD (1920×1080) je danas minimum. IPS panel garantuje dobre uglove gledanja i verodostojne boje, što je naročito važno kada su u pitanju fotografi, digitalni umetnici i svi oni koji žele što verniju sliku.

Što se tiče dijagonale, za mobilne korisnike, 13″ ili 14″ modeli imaju prednost zbog manjeg pakovanja i dužeg trajanja baterije. Veći laptopovi, sa ekranom od 15.6″ ili 17″ često imaju i jače komponente ali i veću težinu. Ako planirate da laptop nosite često, ciljajte na težinu ispod 1.6 kg.

Baterija laptopa, raspoloživi portovi i konekcije

Realna autonomija često je manja od onoga što navode proizvođači, zato je važno da pogledate testove baterije iz nezavisnih izvora ili recenzija korisnika. Laptop prosečne konfiguracije sa baterijom od 44–50 Wh može izdržati oko 6–8 sati laganog rada na prosečnoj osvetljenosti. Ako planirate duge sesije bez pristupa električnoj energiji, zatražite model sa štedljivim procesorom (U‑serija Intel/AMD) i efikasnim ekranom.

Na kraju, proverite i broj i vrstu portova koji su vam na raspolaganju. USB‑A, USB‑C, HDMI, čitač SD kartica i audio izlaz mogu biti esencijalni za vaš rad. Kupovina laptopa sa samo jednim USB‑C portom može vam praviti probleme kasnije.

Da zaključimo, pravilno usklađivanje procesora, RAM‑a, SSD‑a i grafičkih performansi sa sopstvenim potrebama, donosi laptop koji vas neće izneveriti ni danas, niti za nekoliko godina. Investicija u model sa pristojnim kapacitetom, efikasnim skladištenjem i dovoljno moći znači manji rizik od zamene ili nadogradnje u skorijoj budućnosti. Na taj način, vi kao korisnik dobijate pouzdan prenosivi računar koji istinski odgovara vašim potrebama bilo da vam je potreban za gaming, učenje ili biznis.

Fotografije:

https://www.pexels.com/photo/close-up-of-laptop-keyboard-331684/

https://www.pexels.com/photo/google-search-engine-on-macbook-pro-40185/

https://www.pexels.com/photo/close-up-shot-of-a-person-using-a-laptop-5474293/

https://www.pexels.com/photo/adult-books-business-coffee-374016/