ORGANIZOVANO JE JAVNO POSMATRANJE PUNOG MESECA I KIŠE METEORA

U okviru pripremnih aktivnosti za predstojeći astronomski kamp na Jastrepcu 2025, astronomsko udruženje „Eureka“ organizovaće dve aktivnosti.

– U subotu, 9. avgusta sa Bagdale sa početkom u 21 sat organizuje se javno posmatranje punog Meseca. Te večeri Mesec će biti pun i interesantan za posmatranje i fotografisanje. Pozivamo sve prisutne i zainteresovane da nam se pridruže u ovoj aktivnosti.

– U utorak 12. avgusta od 21 sat na obali reke Rasine, posle crkve pokrova presvete Bogorodice, organizovaće se posmatranje kiše meteora. Za posmatranje kiše meteora nije potreban nikakav instrument, već golo oko i da posmatrač bude u sedećem/ležećem položaju. Pozivamo zaljubljenike da nam se to veče pridruže i ponesu sa sobom ćebiće i lepo raspoloženje kako bi posmatrali ovaj fenome. Ljubitelji astrofotgrafije mogu poneti svoje fotoaparate (profesionalne) i fotografisati noćno nebo i tako uhvatiti meteore. Biće postavljen i teleskop za posmatranje noćnih objekata i Meseca koji će oko 22 sata biti vidljiv zajedno sa Saturnom.

Ovu aktivnost realizuje i astronomsko društvo „Ruđer Bošković“ iz Beograda koje će svoje posmatranje organizovati sa Avale 9. i 10. avgusta

– Astronomski kamp Jastrebac 2025 održaće se na planini Jastrebac u okviru Jastrebac Lake Resort od 14. do 17. avgusta. Kapaciteti kampa su popunjeni, a naredne nedelje dostavićemo vam detaljnu agendu sa aktivnostima kako bi mogli da planirate posetu našem kampu. Kamp se realizuje u okviru LAP za malde grada Kruševca i Lokalnog akcijskog plana za decu, uz podršku grada Kruševca, KZM Kruševac, Turističke organizacije grada Kruševca, CSU Kruševac i Jastrebac Lake Resorta.