PETI PORAZ U NIZU KRUŠEVAČKOG SUPERLIGAŠA. OFK BEOGRAD 4:0 FK NAPREDAK

Fudbaleri OFK Beograda pobedili su FK Napredak rezultatom 4:0 u Zaječaru, u utakmici 12. kola Superlige Srbije.

OFK Beograd je novom pobedom preuzeo treće mesto na tabeli, Kruševljani ostaju na poslednjoj, 16. poziciji. Domaći su imali prednost od dva gola na poluvremenu, a oba je postigao Holanđanin Džej Enem. Miljan Momčilović je povisio na 3:0, a konačan rezultat postavio je Hugo Alba.

Bio je ovo peti uzastopni poraz Napretka, sedmi u 12 odigranih utakmica dosadašnjeg dela sezone 2025/2026 Superlige Srbije. FK Napredak je samo jednom uspeo da savlada protivnika i to u Kruševcu 31. avgusta ekipu IMT-a, rezultatom 3:1. Pored 3 boda iz ove utakmice, Napretkovi fudbaleri su osvojili još 4 poena iz isto toliko mečeva koji su završeni nerešenim rezultatom i sa ukupno 7 bodova su na poslednjem, 16. mestu na tabeli. FK Napredak očekuje velika borba za opstanak u najelitnijem nacionalnom fudbalskom takmičenju.

U sledećem, 13. kolu Napredak dočekuje novosadsku Vojvodinu.