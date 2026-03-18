OBJAVLJENA IMENA DOBITNIKA NAGRADA I PRIZNANJA MEĐUNARODNOG FESTIVALA HUMORA I SATIRE „ZLATNA KACIGA“

Savet međunarodnog festivala humora i satire „Zlatna kaciga“ doneo je odluku da ovogodišnji dobitnik ovog prestižnog priznanja bude Dragan Nikolić, umetnički rukovodilac KUD 14. oktobar.

Danas je održana sednica Saveta međunarodnog festivala humora i satire „Zlatna kaciga“, u organizaciji kruševačkog Kulturnog centra na kojoj su donete Odluke o nagrađivanju. Sva priznanja biće dodeljena na završnoj večeri Međunarodnog festivala humora i satire „Zlatna kaciga“, koja će tradicionalno biti održana 1. aprila na Svetski dan šale.