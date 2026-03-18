Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

BLIŽI SE 10. APRIL I UVOĐENJE EES SISTEMA U PUNOM KAPACITETU. IMA LI REŠENJA ZA TRANSPORTNE FIRME?

ByGoran Nikolić

mar 18, 2026

Zakonodavni sistem Evropske unije spustio je rampu srpskim, ali i vozačima iz drugih država Zapadnog Balkana. Ono na šta su predstavnici transportnih preduzeća upozoravali duže vreme postalo je realnost. Jednostavno pravilo da državljani zemalja koji imaju viznu liberalizaciju sa EU (ulazak bez viza), sada se strogo kontroliše i primenjuje, bez obzira na to da li je reč o turistima koji su krenuli na odmor, ili ste vozač kamiona koji vozi robu iz Srbije u neku od država EU.

Kao moguća rešenja transportne firme tražile su da se vozači kamiona i autobusa izuzmu iz novog sistema, a sve je nedavno kulminiralo kada je jedan broj prevoznika nekoliko dana blokirao teretne terminale na najvažnijim graničnim prelazima.

Prve deportacije su već zabeležene, a kako je najavljeno od 10. aprila kada EES sistem bude uveden u punom kapacitetu dodatno će se zakoplikovati situacija.

Podsetimo, EU je početkom oktobra 2025. uvela EES sistem koji automatski na granici registruje ulazak i izlazak vozača iz određene zemlje, a uz to izjednačen im je status sa turistima ,jer u toku šest meseci mogu najviše da provedu u Šengen zoni 90 dana čime im je prepolovljeno radno vreme.

