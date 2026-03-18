VIŠE OD 300.000 PENZIONERA U SRBIJI PRIMA NAJNIŽU PENZIJU VISINE 31.092 DINARA

Prema podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), u Srbiji trenutno prima penziju nešto više od 1,65 miliona građana.

Većina penzionera, oko 59 odsto, ima mesečna primanja do visine prosečne penzije, koja iznosi nešto više od 50.000 dinara.

Najniža zakonska penzija, nakon poslednjih usklađivanja početkom 2026. godine, iznosi 31.092 dinara za penzionere iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti, dok je najniža poljoprivredna penzija oko 24.443 dinara.

Uprkos tim korekcijama, najnižu penziju u Srbiji prima više od 300.000 penzionera.

U toj grupi dominiraju poljoprivredni penzioneri, ali i veliki broj bivših zaposlenih sa niskim zaradama ili nepunim radnim stažom.

Na drugom kraju nalazi se mali broj penzionera sa najvišim primanjima.

Prema podacima Fonda PIO, svega 72 osobe u Srbiji ostvaruju maksimalnu penziju od 230.145 dinara mesečno, dok penzije veće od 100.000 dinara prima oko 5,2 odsto penzionera.

Ovi podaci ukazuju na izražene razlike između najnižih i najviših penzija, ali i na duboke socijalne nejednakosti unutar penzionog sistema.

Iako bi visina penzije, u teoriji, trebalo da zavisi od dužine radnog staža i visine uplata doprinosa, zakon propisuje jasna ograničenja.

Zakon o PIO predviđa da lični koeficijent za obračun penzije ne može biti viši od 3,8, dok se u obzir uzima najviše 45 godina staža.

Zbog toga je najviša penzija zakonski ograničena i, prema članu 78. Zakona o PIO, ne može preći 286.368,57 dinara mesečno, bez obzira na visinu uplata tokom radnog veka, pišu Novosti.

Fond PIO ovakva ograničenja obrazlaže potrebom da se očuva održivost i stabilnost penzijskog sistema, dok kritičari i deo korisnika upozoravaju da takav model ne uvažava u potpunosti individualne doprinose i realna očekivanja onih koji su decenijama uplaćivali najviše iznose.

