ATLETIČAR DARKO MARISAVLJEVIĆ OSVOJIO JE ZLATNU MEDALJU NA SVETSKOM PRVENSTVU U PARAATLETICI

ByGoran Nikolić

mar 19, 2026

Atletičar Darko Marisavljević pobednik je atletskog Kupa Grand pri 2026. koji je održan u Nju Delhiju u Indiji u trci na 1500 metara.

Marisavljević je bio jedini predstavnik, ne samo Srbije i Balkana, već Evrope na ovom prestižnom paraatletskom takmičenju. Njegov rekord je 4 minuta, 17 sekundi i 74 stotinke. Zastava Srbije i Grada Kruševce vijorila se na atletskom stadionu glavnog grada Indije.

Prijem za Marisavljevića organizovan je u kabinetu gradonačelnika.

Da podsetimo, Sportski Savez Grada Kruševca Darka je proglasio najboljim sportistom sa invaliditetom za 2025. godinu.

