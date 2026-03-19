POSTAVLJA SE PUNI ASFALTNI PLATO I NA TRGU KOSTURNICA, RADOVI DO SUBOTE

JP „Poslovni centar“ Kruševac obaveštava građane da će zbog izvođenja radova na izgradnji punog asfaltnog platoa na trgu Kosturnica doći do zatvaranja ulice trg Kosturnica, u nivou sa ulicom Obilićevom.

Ulica će biti zatvorena za saobraćaj od četvrtka, 19. marta, do subote, 21. marta.

Alternativni pravci za odvijanje saobraćaja su ulice Kosovska, Nikole Tesle i Topličina.

Molimo učesnike u saobraćaju za strpljenje i razumevanje, kao i da koriste navedene alternativne pravce, poručuju iz Javnog preduzeća „Poslovni centar“ Kruševac.