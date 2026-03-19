POSTAVLJA SE PUNI ASFALTNI PLATO I NA TRGU KOSTURNICA, RADOVI DO SUBOTE

ByGoran Nikolić

mar 19, 2026

JP „Poslovni centar“ Kruševac obaveštava građane da će zbog izvođenja radova na izgradnji punog asfaltnog platoa na trgu Kosturnica doći do zatvaranja ulice trg Kosturnica, u nivou sa ulicom Obilićevom.

Ulica će biti zatvorena za saobraćaj od četvrtka, 19. marta, do subote, 21. marta.

Alternativni pravci za odvijanje saobraćaja su ulice Kosovska, Nikole Tesle i Topličina.

Molimo učesnike u saobraćaju za strpljenje i razumevanje, kao i da koriste navedene alternativne pravce, poručuju iz Javnog preduzeća „Poslovni centar“ Kruševac.

Related Post

Hronika Vesti

VEĆI BROJ POŽARA NA OTVORENOM REGISTROVAN PROŠLOG VIKENDA. PALJENJE VATRE U ŠUMI I NA OTVORENOM JE ZABRANJENO

mar 19, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

20. MARTA POČINJE PROLEĆE. DO PONEDELJKA OBLAČNO I SUVO, SLEDEĆE NEDELJE POSTEPENO TOPLIJE

mar 19, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

ISPLATA NAKNADA NACIONALNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNIH NAKNADA U PETAK I SUBOTU

mar 19, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

