Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

OBELEŽENA 27. GODIŠNJICA BOMBARDOVANJA KRUŠEVAČKE “GRADSKE TOPLANE”

ByGoran Nikolić

apr 20, 2026

U Kruševcu je održana svečana akademija povodom 27. godišnjice bombardovanja “Gradske toplane”. Odata je pošta svim nevinim žrtvama NATO agresije i prikazan dokumentarni film o bombardovanje toplane.

Pre 27 godina na drugi dan Vaskrsa u 2 sata posle ponoći bombardovana je “Gradska toplana”. To je bio jedan od najtežih trenutaka u novijoj istoriji grada, kada je pogođen jedan od ključnih infrastrukturnih objekata, ali i hrabrosti i prisebnosti zaposlenih koji su se u tom trenutku nalazili na svojim radnim mestima.

Direktor toplane, Milutin Tasić, istakao je da je te noći devet radnika bilo u objektu, ali da su, kako je naveo, prošli bez povreda. “Prošle godine smo po prvi put obeležili godišnjicu bombardovanja toplane. Sva sreća da nije bilo žrtava. Uložili smo veliki trud i rad kako bi se razoreno preduzeće obnovilo”, istakao je direktor kruševačke Toplane Milutin Tasić.

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović istakao je da su nam sloga i jedinstvo u svim vremenima neophodni, naročito sada kada su izazovi na globalnom nivou veliki.

Svečanost je okupila brojne građane, predstavnike lokalne samouprave i zaposlene, koji su minutom ćutanja odali poštu i još jednom ukazali na značaj očuvanja sećanja na događaje iz tog perioda.

