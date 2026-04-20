PRIGODNIM PROGRAMOM OŠ “JOVAN POPOVIĆ” OBELEŽILA 75 GODINA POSTOJANJA

ByGoran Nikolić

apr 20, 2026

U Kruševačkom pozorištu, prigodnim programom, OŠ “Jovan Popović” obeležila je 75 godina postojanja.

Jedna od najvećih kruševačkih osnovnih škola, škola „Jovan Popović“ obeležila je jubilej – 75 godina postojanja. Svečana akademija održana je u Kruševačkom pozorištu, a okupila je veliki broj prosvetnih radnika, učenika i zvanica.

Na svečanosti povodom Dana škole, izvedena je predstva koju su učenici pripremili u čast velikog jubileja 75 rođendana škole.

Osnovna škola „Jovan Popović” osnovana je 1951. godine, a ime je dobila po srpskom pesniku. Za dan škole ustanovljen je 17. april, kao datum otkrivanja biste pored glavnog ulaza u zgradu ove ustanove. Nastavno osoblje škole čini posvećen i stručni tim  koji se truditi da svakom đaku pruži najbolje moguće obrazovno iskustvo.

Related Post

Društvo Vesti

UČEŠĆE KAZNENO-POPRAVNIH USTANOVA NA SAJMU HORTIKULTURE, MEĐU NJIMA I VP DOM KRUŠEVAC

apr 21, 2026 Goran Nikolić
Ekonomija Vesti

OTVOREN 50. MEĐUNARODNI SAJAM GRAĐEVINARSTVA – SEEBBE NA BEOGRADSKOM SAJMU

apr 21, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

U KONJUHU SU U TOKU ZAVRŠNI RADOVI NA KOMLETNOM UREĐENJU ULICE DUŽINE OD 625 METARA

apr 21, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

UČEŠĆE KAZNENO-POPRAVNIH USTANOVA NA SAJMU HORTIKULTURE, MEĐU NJIMA I VP DOM KRUŠEVAC

21.04.2026. Goran Nikolić
Ekonomija Vesti

OTVOREN 50. MEĐUNARODNI SAJAM GRAĐEVINARSTVA – SEEBBE NA BEOGRADSKOM SAJMU

21.04.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

U KONJUHU SU U TOKU ZAVRŠNI RADOVI NA KOMLETNOM UREĐENJU ULICE DUŽINE OD 625 METARA

21.04.2026. Goran Nikolić
Košarka Sport

OMLADINSKI KOŠARKAŠKI KLUB „BAGDALA“ USPEŠNO REALIZOVAO ERASMUS+ MOBILNOST U STRUGI

20.04.2026. Goran Nikolić