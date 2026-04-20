PRIGODNIM PROGRAMOM OŠ “JOVAN POPOVIĆ” OBELEŽILA 75 GODINA POSTOJANJA

U Kruševačkom pozorištu, prigodnim programom, OŠ “Jovan Popović” obeležila je 75 godina postojanja.

Jedna od najvećih kruševačkih osnovnih škola, škola „Jovan Popović“ obeležila je jubilej – 75 godina postojanja. Svečana akademija održana je u Kruševačkom pozorištu, a okupila je veliki broj prosvetnih radnika, učenika i zvanica.

Na svečanosti povodom Dana škole, izvedena je predstva koju su učenici pripremili u čast velikog jubileja 75 rođendana škole.

Osnovna škola „Jovan Popović” osnovana je 1951. godine, a ime je dobila po srpskom pesniku. Za dan škole ustanovljen je 17. april, kao datum otkrivanja biste pored glavnog ulaza u zgradu ove ustanove. Nastavno osoblje škole čini posvećen i stručni tim koji se truditi da svakom đaku pruži najbolje moguće obrazovno iskustvo.