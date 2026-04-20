JKP „KRUŠEVAC“ REALIZOVAO VELIKU PROLEĆNU AKCIJU ČIŠĆENJA GRADA

U velikoj prolećnoj akciji čišćenja grada koja je realizovalo JKP “Kruševac”, u saradnji sa Gradskom upravom, učestvovalo je 13 gradskih mesnih zajednica. Komunalno preduzeće u te svrhe angažovalo je 200 radnika i 50 vozila specijalizovane mehanizacije, istala je pre početka akcije direktorka JKP “Kruševac” Miona Radovanović.

Zadovoljstvo odzivom iskazao je i gradonačelnik Ivan Manojlović, istakavši značaj akcije u cilju pomoći građanima u uklanjanju kabastog otpada i održavanju čistoće grada.

Odziv građana bio je veoma veliki, pa je akcija nastavljena i narednog dana, kako bi se sav kabasti otpad pokupio i odvezao na deponiju u Srnje. Realizujući ovakve akcije dva puta godišnje, uz redovne aktivnosti na čišćenju i održavanju grada, Kruševac se svrstava među najčistije gradove u Srbiji.