IZVUČENI PAROVI 1/16 FINALA MOZZART BET KUPA SRBIJE: U KRUŠEVCU UTAKMICA TRAYAL – NAPREDAK

U prostorijama Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi održan je žreb 1/16 finala Mozzart Bet Kupa Srbije za sezonu 2025/26. Žreb je ispred Takmičarske komisije FSS vodio Igor Uljarević, predsednik Takmičarske komisije, a ceremoniji izvlačenja parova prisustvovali su i selektor futsal A tima Marko Gavrilović, i sekretar Takmičarske komisije Vesna Novaković, koji su izvlačili parove.

Žreb je bio podeljen na dve grupe timova, i to:

Prva grupa – 16 klubova članova Super lige koji su takmičarske 2024/2025. zauzeli od 1. do 16. mesta;

Druga grupa – 11 klubova članova Prve lige takmičarske 2024/2025. koji nisu učestvovali u predtakmičenju i 5 klubova pobednika u predtakmičenju za Mozzart Bet Kup Srbije.

Shodno propozicijama takmičenja, predsednik Takmičarske komisije FSS Igor Uljarević pre početka žreba objasnio je proceduru kojoj se pristupa usled što je ekipa FK Mladost GAT odustala od takmičenja. Naime, prema propisima i pravilima, FK Mladost GAT se nalazi u žrebu među ekipama druge grupe. Međutim, ekipa iz prve grupe, koja izvuče ekipu iz druge grupe koja je u međuvremenu odustala od daljeg takmičenja (u ovom slučaju pomenuti FK Mladost GAT) obezbeđuje direktan plasman u narednu fazu takmičenja, odnosno 1/8 finala Mozzart Bet Kupa Srbije.

Žreb je hteo da se u Kruševcu sastanu prvoligaš Trayal, kao domaćin, i Napredak, učesnik superligaškog fudbalskog takmičenja. Sve utakmice se igraju u sredu, 29. oktobra 2025. godine.

Parovi 1/16 finala Mozzart Bet Kupa Srbije:

Grafičar – TSC

Voždovac – Jedinstvo Ub

Trayal – Napredak

GFK Sloven – Crvena zvezda

Zemun – Radnički 1923

Javor Matis – Železničar

Radnik Surdulica – IMT Novi Beograd

OFK Vršac – Tekstilac Odžaci

GFK Sloboda Užice – Radnički Niš

Mačva Šabac – Partizan

Budućnost Dobanovci – OFK Beograd

Dubočica – Mladost Lučani

Naftagas Elemir – Novi Pazar

Mokra Gora – Spartak Subotica

Mladost GAT – Vojvodina* (Vojvodina je direktno u 1/8 finala takmičenja)

Borac 1926 – Čukarički

