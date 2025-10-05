I U NAREDNA TRI DANA BIĆE POTREBNI KIŠOBRANI. U DRUGOJ POLOVINI SEDMICE VIŠE SUNCA I TOPLIJE

U Srbiji u ponedeljak pretežno oblačno i hladnije, iznad većeg dela mestimično sa kišom, na visokim planinama južne Srbije ujutro i pre podne sa slabim snegom. Na severu Srbije uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša od 10 do 16 stepeni.

U ponedeljak u Kruševcu oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 11°C.

U Srbiji u utorak pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Više padavina se očekuje na istoku i jugoistoku Srbije. Vetar umeren, kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 9 stepeni, a najviša od 12 do 17 stepeni. Upozorenje: Količina padavina ≥ 20 l/m² u periodu do 12h, verovatnoća 80%.

U utorak u Kruševcu oblačno sa slabijom kišom. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 14°C.

U Srbiji u sredu promenljivo sa dužim sunčanim intervalima i toplije, samo ujutru i pre podne na istoku i jugu oblačno mestimično sa kišom. Vetar umeren, kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 9 stepeni, a najviša od 11 na jugu do 19 stepeni na severozapadu Srbije. Upozorenje: Količina padavina ≥ 20 l/m² u periodu do 12h, verovatnoća 70%.

U sredu u Kruševcu oblačno sa slabijom kišom. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 14°C.

U Srbiji u četvrtak promenljivo sa dužim sunčanim intervalima i još malo toplije. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 9 stepeni, a najviša od 15 do 20 stepeni.

U četvrtak u Kruševcu pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 19°C.

U petak u Kruševcu uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 19°C.

U subotu u Kruševcu smena sunca i oblaka, uz suvo vreme. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 18°C.

U nedelju u Kruševcu smena sunca i oblaka. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 18°C.

Slično vreme se nastavlja i početkom naredne sedmice, do četvrtka, kada će padat kiša, uz pad temperature.

Biometeorološka prognoza: Očekuju se nešto povoljnije biometeorološke prilike. Ipak, oprez se savetuje osobama sa labilnim nervnim sistemom. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražljivosti i smanjenja radne sposobnosti. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatni oprez.