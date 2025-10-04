SAOBRAĆAJNA POLICIJA SANKCIONISALA VIŠE OD 15.000 PREKRŠAJA U ZONAMA ŠKOLA TOKOM SEPTEMBRA

Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sankcionisali su više od 15.000 prekršaja u zonama škola tokom akcije „Škola“ koja je tokom septembra sprovedena na teritoriji cele zemlјe u cilјu unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju.

Više od polovine vozača sankcionisano je zbog prekoračenja brzine, ukupno 8.280, dok je zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i zbog nepropisnog parkiranja u zonama škola sankcionisano po 875 vozača.

Takođe, pripadnici saobraćajne policije tokom sprovođenja akcije isklјučili iz saobraćaja čak 149 vozača koji su u zonama škola upravlјali vozilom pod dejstvom alkohola, od čega je 30 zadržano na trežnjenju zbog upravlјanja vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

Pored mera u kontroli saobraćaja, pripadnici saobraćajne policije tokom septembra održali su 465 predavanja i radionica na temu bezbednog učešća dece u saobraćaju kao pešaka, biciklista i putnika u vozilu.

Tokom sprovođenja akcije, u zonama škola nije se dogodila nijedna saobraćajna nezgoda sa teže povređenom decom.

Pripadnici saobraćajne policije će i u narednom periodu realizovati predavanja i radionice u cilјu saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece, dok će u zonama svih škola biti preduzimane mere pojačane kontrole saobraćaja.